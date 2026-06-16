Autoridades instalan PMU en la Troncal del Caribe tras enfrentamientos entre el Ejército y las ACSN

Santa Marta

Luego de los enfrentamientos entre las Autodefensas Conquistadores de la Sierra y el Ejército el comandante de la Primera División del Ejército, mayor general Carlos Enrique Carrasquilla Gómez, participó junto a la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, en un Puesto de Mando Unificado (PMU) Nacional virtual liderado por el Ministerio de Defensa, en el que también estuvieron presentes altos mandos de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello.

El objetivo del encuentro fue evaluar el desarrollo de las operaciones militares adelantadas en la madrugada contra las ACS en el sector de Quebrada del Sol y coordinar acciones para garantizar la seguridad de la población.

Se conoció por parte de la alcaldía que, desde primeras horas, activaron un Puesto de Mando Unificado -PMU-, en articulación con la Defensoría del Pueblo Regional Magdalena, la Personería Distrital, la Procuraduría Provincial, la Policía Metropolitana, el Ejército Nacional, delegados del Ministerio del Interior y líderes comunitarios de la zona afectada, para hacer seguimiento a la situación.

Las autoridades reiteraron que la prioridad es la protección de la población civil y anunciaron que este martes 16 de junio, a partir de las 8:00 de la mañana, se instalará un nuevo Puesto de Mando Unificado para continuar evaluando las condiciones de seguridad y coordinar las acciones institucionales necesarias frente a la emergencia.