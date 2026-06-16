Hombre fue asesinado en medio de una riña en Los Patios

Un hombre identificado como Juan Gabriel Gonzalo Prato murió tras resultar herido con arma cortopunzante durante una riña registrada en el asentamiento humano Valle de Las Vegas, en el municipio de Los Patios.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, la víctima fue atacada por otro hombre en medio de una discusión ocurrida durante la noche del lunes. Aunque fue trasladada a un centro asistencial, llegó sin signos vitales.

Tras el hecho, unidades de la Policía lograron la captura del presunto agresor, quien fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente para avanzar en el proceso de judicialización.

La Brigada de Homicidios de la Policía Metropolitana de Cúcuta adelanta las investigaciones para establecer las circunstancias que rodearon el caso y determinar qué originó este nuevo hecho de intolerancia en el área metropolitana.