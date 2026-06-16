Hurto de un vehículo, dejo un muerto y tres heridos en la zona rural

Cúcuta

Un hecho violento se registró en las ultimas horas en una hacienda ubicada en el Carmen de Tonchalá, en la zona rural de Cúcuta.

Las autoridades informaron de manera preliminar que un grupo de delincuentes, diez aproximadamente, llegaron al predio con la intención de hurtarse una camioneta blindada.

En medio de la resistencia que se generó por el grupo de personas que se encontraba en el inmueble, se desató una balacera que dejó como saldo un muerto y tres personas heridas.

Las autoridades tratan de establecer la identidad de la víctima, mientras los heridos fueron trasladados a un centro asistencial cercano.

Se desconoce si los responsables del hurto, serían integrantes de un grupo armado ilegal o una banda de delincuentes que delinquen en la zona.