Capturado temido delincuente en Girardot: robaba mediante raponazos

En las últimas horas fue capturado un temido delincuente en el municipio Girardot, Cundinamarca, que era conocido por robar de forma violenta bajo la modalidad de raponazo en las calles.

El hecho fue grabado por testigos que se encontraban en un semáforo en rojo. En el video se evidencia cuando este ladrón, a plena luz del día, se acerca a un vehículo gris que se encuentra detenido y se abalanza de forma violenta y bajo forcejeo a robar al conductor.

Luego de cometer este delito, inmediatamente huye. Lo que no sabía el delincuente es que los integrantes del vehículo que estaba detrás de la víctima estaban grabando todo.

La Policía de Girardot confirmó la captura del responsable de este hecho, Sergio Sebastián Rodríguez Méndez, alias ‘Pelícano’.

“De acuerdo con la información recopilada, el presunto delincuente emprendió la huida a bordo de una motocicleta; sin embargo, gracias a la rápida reacción de los uniformados y al seguimiento realizado, fue interceptado y capturado por el delito de hurto”, informaron las autoridades.

‘Pelicano’ ya registraba antecedentes relacionados con el delito de hurto y fue dejado a disposición de la autoridad competente para su respectiva judicialización.

Autoridades piden a la ciudadanía denunciar si ha sido víctima de hurto por parte de este delincuente para añadirlo en el proceso.