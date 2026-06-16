Caída del 30 % en pasajeros por mal estado de la vía hacia Toledo y Labateca

Los constantes derrumbes y el deterioro de la vía La Soberanía ya comienzan a generar afectaciones en el transporte público que cubre la ruta entre Cúcuta, Toledo y Labateca.

Carmen Ortiz, trabajadora del sector transporte, aseguró que las dificultades en la carretera han provocado retrasos en los recorridos y una disminución significativa en el número de pasajeros.

“Si antes el recorrido se hacía en tres horas, ahora se está haciendo en cuatro horas, y eso hace que el pasajero se incomode un poquito”, explicó.

La transportadora señaló que los tiempos de espera por cierres o afectaciones en la vía también incrementan los costos de operación.

“El combustible aumenta porque el vehículo permanece más tiempo encendido y eso genera más gastos”, indicó.

Según Ortiz, la situación ya se refleja en la ocupación de los vehículos.“Los pasajeros han disminuido en un 30%”, afirmó.

Ante este panorama, hizo un llamado a las autoridades departamentales y municipales para intervenir la carretera y evitar que la situación continúe empeorando.

“Que la Gobernación y los alcaldes gestionen el arreglo de la vía porque se puede deteriorar más y hasta poner en riesgo el trabajo de quienes dependemos de esta ruta”, concluyó.