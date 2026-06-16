Argentina vs. Argelia: Fecha, hora y dónde seguir el debut de la campeona del mundo. (Photo by Bradley Collyer/PA Images via Getty Images) / Bradley Collyer - PA Images

La selección de Argentina comenzará su camino en la Copa del Mundo 2026 con el objetivo de lograr el bicampeonato, algo que no ocurre desde que Brasil consiguió el título en 1962. El equipo de Lionel Scaloni se enfrentará a la selección de Argelia, en Kansas City, por el primer partido del Grupo J.

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La Albiceleste afronta el debut con resultados positivos en sus últimos compromisos. En la preparación final para el Mundial derrotó 2-0 a Honduras y 3-0 a Islandia, mostrando eficacia ofensiva ante rivales que no suponían un gran reto.

Claro está que los africanos también llegan en alza, teniendo en cuenta que sus duelos preparativos para la Copa terminaron también con victoria: 1-0 frente a Países Bajos y 4-0 sobre Bolivia. Lo anterior pone en evidencia las complicaciones que este equipo le dará a cada uno de sus rivales de turno.

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En cuanto al cruce directo entre ambas selecciones, la única vez que se cruzaron fue en 2007 durante un encuentro amistoso. Aquel 5 de junio, la campeona del mundo se impuso por 4-3 en el Camp Nou, gracias al doblete de Lionel Messi y los tantos de Carlos Tévez y Esteban Cambiasso.

Argentina vs. Argelia: Fecha, hora y dónde seguir

El partido entre Argentina y Argelia, válido por la primera fecha del Grupo J en el Mundial 2026, se llevará a cabo este martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas, a partir de las 8 de la noche (hora colombiana).

Recuerde que puedes seguir la transmisión del partido a través del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y el minuto a minuto E VIVO que encontrará en Caracol.com.co.

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