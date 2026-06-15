Capturan a alias ‘Culebro’, presunto cabecilla del Clan del Golfo en el Magdalena Medio

Alias ‘Culebro’, señalado cabecilla del Clan del Golfo, fue capturado en Barrancabermeja durante una operación conjunta entre el Ejército Nacional, la Policía, la Dijín y la Fiscalía General de la Nación.

Según las autoridades, el hombre era requerido por los delitos de homicidio contra servidor público, terrorismo, tráfico de armas y concierto para delinquir agravado.

La investigación lo relaciona con el ataque contra la estación de Policía del municipio de Simití, en el sur de Bolívar, ocurrido el 25 de abril de 2025. En ese hecho fueron asesinados dos uniformados y otros tres resultaron heridos.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, alias ‘Culebro’, de 26 años, llevaba cerca de diez años vinculado a esta organización criminal y sería uno de los responsables de coordinar actividades de la subestructura Edgar Madrid Benjumea en municipios del Magdalena Medio, especialmente en el sur de Bolívar.

“Logramos la captura de alias ‘Culebro’, presunto cabecilla de zona de la subestructura Edgar Madrid Benjumea, quien estaría vinculado a diferentes acciones criminales en esta región del país”, señaló el coronel José Darío Rodríguez Gómez, comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional.

La captura se realizó en un sector comercial de Barrancabermeja mediante labores de inteligencia y seguimiento adelantadas por las autoridades.

Según el Ejército, este resultado representa un golpe a las capacidades operativas del Clan del Golfo en el Magdalena Medio, una región donde esta estructura criminal mantiene presencia y busca fortalecer sus actividades ilegales.

Alias ‘Culebro’ fue dejado a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el proceso judicial en su contra.