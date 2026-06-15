Menor de 13 años murió por ahogamiento en Coromoro, Santander

Autoridades prenden las alarmas por casos de ahogamiento en Córdoba. Foto: cortesía - referencia.

La Oficina para la Gestión del Riesgo de Santander confirmó la muerte de un menor en el municipio de Coromoro tras un caso de ahogamiento ocurrido en una fuente de agua de esta población.

El director de la entidad, Eduard Sánchez, lamentó lo sucedido e hizo un llamado a la ciudadanía a extremar las medidas de precaución durante la actual temporada de lluvias.

“Lamentablemente se presenta el fallecimiento de un menor en el municipio de Coromoro, producto de sumersión en una fuente de agua”, señaló el funcionario.

Tras este hecho, las autoridades recordaron la importancia de evitar actividades que puedan representar riesgos en medio de las fuertes lluvias y tormentas eléctricas que se han registrado en algunas zonas del departamento.

Sánchez también recomendó programar los desplazamientos durante el día y evitar viajar en horas de la noche cuando se presenten lluvias intensas. “Nos podemos ver expuestos a caída de árboles, caída de rocas y afectaciones en las vías”, advirtió.

La Oficina para la Gestión del Riesgo de Santander pidió a las familias mantener actualizados sus planes de contingencia y estar atentas a posibles crecientes súbitas en ríos y quebradas mientras continúa el monitoreo de las condiciones climáticas en el departamento.