Resumen de la jornada en el Mundial 2026: Alemania goleó, Ecuador decepcionó, milagro de Japón y más. (Photo by Robin Alam/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images) / Robin Alam/ISI Photos

Este domingo 14 de junio se llevaron a cabo los partidos correspondientes a la primera fecha de los grupos E y F del Mundial 2026. Las goleadas de la jornada estuvieron a cargo de Alemaina y Suecia, mientras que las grandes decepciones fueron Ecuador y Países Bajos.

Justamente sobre el cuadro ecuatoriano, cayó en el último suspiro y alargó la mala racha de las selecciones sudamericanas en lo corrido del certamen. De momento hay un empate (Brasil) y dos derrotas (Ecuador, Paraguay), mientras que se espera por los debuts de Uruguay, Argentina y Colombia.

Alemania 7-1 Curazao

Fue toda una faena en el Estadio NRG de Houston. Aunque los europeos se vieron sorprendidos al minuto 21, cuando Livano Comenencia igualó el marcador tras el tanto inicial de Felix Nmecha (6′), la vapuleada europea era inevitable.

Al minuto 38, Nico Schlotterbeck volvió a poner en ventaja a los alemanas y en tiempo de reposición Kai Havertz, desde el punto penal, amplió diferencias (3-1).

Comenzando el complemento, Jamal Musiala se encargó de sellar el cuarto y prácticamente liquidar la historia. Posteriormente, le llegó el turno al joven Nathaniel Brown, al delantero Deniz Undav, que terminó siendo figura del encuentro, y el doblete de Havertz.

Países Bajos 2-2 Japón

El mejor partido de la jornada se vivió en el AT&T Stadium de Dallas, donde Países Bajos dejó escapar lo que hubiese sido un triunfo de oro y terminó conformándose con el empate frente a una combativa Japón. El último minuto salvó a los asiáticos y amargó a los europeos.

El juego aéreo se encargó de destrabar y finiquitar el compromiso. A los 51′, un balón levantado desde la derecha fue brillantemente capitalizado por Virgil van Dijk con un cabezazo certero, aunque seis minutos después Keito Nakamura puso la paridad parcial con un remate desde el borde del área.

Sobre los 64′, Crysencio Summerville volvió a poner en ventaja a los neerlandeses con un soberbio zurdazo desde fuera del área, pero al 89′ un saque de esquina concluyó con un cabezazo que se desvió en Daichi Kamada.

Costa de Marfil 1-0 Ecuador

Uno de los grandes golpes a Conmebol lo dio Costa de Marfil, que en el Lincoln Financial Field de Filadelfia derrotó por la mínima diferencia (1-0) a una Ecuador, que sufrió por la mala puntería y los tres palos que metió.

La única anotación del encuentro ocurrió cumplido el minuto 90, cuando Singo desbordó a pura velocidad por derecha y envió un centro rasante que Amad Diallo, estrella del Manchester United, capitalizó con un remate cruzado de primera intención.

Suecia 5-1 Túnez

Finalmente, en el Estadio BBVA de Monterrey, la Selección de Suecia hizo valer su eficacia de cara a portería contraria y se impuso con un contundente 5-1 sobre una flojísima Túnez.

La historia comenzó y terminó con Yasin Ayari, autor de un doblete con el primer y quinto tanto europeo. El inicial llegó a los 7′ con un soberbio remate de volea desde fuera del área, mientras que el definitivo fue un derechazo seco cruzado. Ambos golazos.

Alexander Isak en una contra, Vyktor Gyokeres dentro del área y Mattias Svanberg en su primer toque del partido completaron el triunfazo sueco. El descuento rival se produjo al 43, tras un cabezazo de Omar Rekik.