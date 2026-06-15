Partidos Mundial 2026 HOY 15 de junio: Hora y dónde ver EN VIVO

Este lunes 15 de junio se vivirá una nueva jornada de la Copa Mundial 2026, que contará con cuatro partidos. El día estará marcado por el debut de España, una de las selecciones favoritas a quedarse con el título.

Conozca cuáles serán los partidos que se disputarán el día de hoy y dónde seguir los encuentros programados.

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España vs. Cabo Verde

El primer partido del día es uno de los más atractivos de la jornada; se trata del debut de la selección española, que llega como una de las grandes favoritas a levantar la copa. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente se enfrenta a la selección de Cabo Verde, uno de los cuatro equipos debutantes de este torneo.

Este encuentro, válido por el Grupo H, se disputará en el Mercedes-Benz Stadium, de la ciudad de Atlanta, a partir de las 11:00 a.m., hora colombiana.

Bélgica vs. Egipto

Las selecciones del Grupo G también comienzan su participación en la jornada de hoy. El primer partido de este grupo será entre Bélgica y Egipto, en lo que se espera un duelo parejo entre dos selecciones que llegan en un gran momento futbolístico.

El juego está programado para iniciar a las 2:00 p.m., hora colombiana, en el estadio Lumen Field, ubicado en la ciudad de Seattle, Estados Unidos.

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Arabia Saudita vs. Uruguay

El día de hoy también se dará el debut de otra selección sudamericana; se trata de Uruguay, que visitará a Arabia Saudita, segundo partido del Grupo H. La selección ‘charrúa’ se perfila como la favorita para quedarse con los tres puntos de este juego.

El Hard Rock Stadium albergará el encuentro que se encuentra programado para las 5:00 p.m., hora colombiana.

Irán vs. Nueva Zelanda

En la última franja del día se jugará el segundo partido del Grupo G entre Irán y Nueva Zelanda, que llega siendo la sensación debido al fenómeno generado por Tim Payne en las últimas semanas.

El encuentro se disputará en la ciudad de Los Ángeles, en el SoFi Stadium, a partir de las 8:00 de la noche, hora colombiana.

¿Dónde ver EN VIVO los partidos del Mundial 2026 hoy?

La jornada de hoy 15 de junio se podrá seguir a través de la transmisión del Fenómeno del fútbol de Caracol Radio, que contará con cubrimiento especial desde las diferentes sedes del torneo. Igualmente, podrá seguir el minuto a minuto de cada uno de los encuentros a través de la página web de Caracol Deportes.

Igualmente, desde Colombia podrá seguir los partidos a través de las señales de DirecTV, Disney+ y Paramount+.