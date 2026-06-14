🔴 Países Bajo vs. Japón EN VIVO | Siga la transmisión del partido del Grupo F en la Copa del Mundo

Países Bajos y Japón se enfrentan en un atractivo duelo del Grupo E del Mundial 2026, con la Oranje buscando iniciar con pie derecho su camino hacia un título que históricamente se le ha escapado, mientras que los Samurai Blue llegan impulsados por una racha de resultados que los convierte en una de las selecciones más peligrosas del torneo.

Previa del Partido

Pocas selecciones tienen una historia tan particular en las Copas del Mundo como Países Bajos, ya que posee uno de los mejores porcentajes de victorias en la historia del torneo, pero también carga con el peso de ser la selección que más finales ha perdido, sin haber conquistado nunca el trofeo (1974, 1978 y 2010).

Ahora, bajo la dirección técnica de Ronald Koeman, los neerlandeses inician un nuevo intento por alcanzar la gloria mundial. El combinado europeo llega tras una sólida fase de clasificación en la que se mantuvo invicto, registrando seis victorias y dos empates, además de marcar 27 goles y recibir apenas cuatro.

Le puede interesar: Prográmese: hora y por dónde ver EN VIVO todos los partidos del Mundial 2026 HOY 14 de junio

Enfrente estará una selección japonesa que continúa consolidándose como una potencia emergente del fútbol internacional. Japón fue el primer equipo en asegurar su clasificación al Mundial 2026 y ha mantenido un notable nivel competitivo durante su preparación, encadenando seis triunfos consecutivos en partidos amistosos.

Dentro de esa racha destacan las victorias sobre Brasil (3-2) e Inglaterra (1-0), resultados que confirman la capacidad de los Samurai Blue para competir de igual a igual frente a las grandes selecciones del mundo.

La escuadra asiática disputará su octava Copa del Mundo consecutiva y buscará romper una barrera histórica, ya que nunca ha logrado alcanzar los cuartos de final pese a haber disputado 25 encuentros mundialistas. Con una generación consolidada y llena de talento, Japón llega decidido a escribir una nueva página en su historia.

Le puede interesar: ¿Cuándo es el partido España vs. Cabo Verde? Prográmese para el debut de la selección española

Siga el minuto a minuto EN VIVO del partido