🔴EN VIVO Suecia vs. Túnez: siga acá el minuto a minuto y transmisión del partido
Confían en su fortaleza defensiva para iniciar con buen pie su participación en el Grupo F.
Suecia afronta este debut mundialista tras un camino poco habitual hacia la clasificación. El conjunto escandinavo no logró destacar en la fase eliminatoria, pero encontró una nueva oportunidad gracias a su desempeño en la UEFA Nations League, donde posteriormente aseguró su cupo al vencer a Ucrania y Polonia. Sin embargo, su preparación final dejó algunas dudas, ya que no consiguió victorias en sus dos encuentros amistosos previos al torneo.
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A pesar de ello, la historia juega a favor de los suecos. La selección europea suele responder bien en sus estrenos mundialistas y cuenta con una importante experiencia en este tipo de competiciones. Además, buscará mantener su regularidad reciente y alcanzar una nueva clasificación a la fase eliminatoria, un objetivo que ha conseguido en sus últimas participaciones mundialistas.
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Por el lado de Túnez, el panorama también presenta algunos interrogantes. Las Águilas de Cartago llegan golpeadas tras dos derrotas consecutivas en sus amistosos de preparación y sin haber podido marcar goles. No obstante, el equipo africano se aferra a la extraordinaria campaña que realizó en las eliminatorias, donde mostró una gran solidez defensiva y un notable poder ofensivo. Ante un rival europeo exigente, Túnez intentará romper la tendencia negativa que ha marcado sus anteriores participaciones y dar el primer paso hacia una histórica clasificación a la siguiente ronda.
Siga acá EN VIVO el minuto a minuto del partido:
Final primera parte, Suecia 2, Túnez 1.
Alexander Bernhardsson (Suecia) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Ali Abdi (Túnez).
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
¡Gooooool! Suecia 2, Túnez 1. Omar Rekik (Túnez) remate de cabeza desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Hannibal Mejbri con un centro al área.
Falta de Benjamin Nygren (Suecia).
Hannibal Mejbri (Túnez) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Corner,Suecia. Corner cometido por Mohamed Amine Ben Hmida.
Remate fallado por Victor Lindelöf (Suecia) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Benjamin Nygren con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Suecia. Corner cometido por Ali Abdi.
Fuera de juego, Túnez. Rani Khedira intentó un pase en profundidad pero Elias Saad estaba en posición de fuera de juego.
Remate rechazado de Rani Khedira (Túnez) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Anis Ben Slimane.
¡Gooooool! Suecia 2, Túnez 0. Alexander Isak (Suecia) remate con la derecha desde fuera del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Viktor Gyökeres tras un contraataque.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido por una pausa para hidratación.
Falta de Gabriel Gudmundsson (Suecia).
Elias Saad (Túnez) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Elias Saad (Túnez) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Hannibal Mejbri.
Falta de Yasin Ayari (Suecia).
Omar Rekik (Túnez) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Fuera de juego, Túnez. Elias Saad intentó un pase en profundidad pero Anis Ben Slimane estaba en posición de fuera de juego.
Yasin Ayari (Suecia) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Rani Khedira (Túnez).
Mano de Gabriel Gudmundsson (Suecia).
¡Gooooool! Suecia 1, Túnez 0. Yasin Ayari (Suecia) remate con la derecha desde fuera del área a la escuadra derecha.
Remate rechazado de Viktor Gyökeres (Suecia) remate con la izquierda desde el centro del área.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido (Suecia).
Remate fallado por Viktor Gyökeres (Suecia) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Yasin Ayari tras un contraataque.
Gabriel Gudmundsson (Suecia) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Yan Valery (Túnez).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento