🔴EN VIVO Suecia vs. Túnez: siga acá el minuto a minuto y transmisión del partido

Confían en su fortaleza defensiva para iniciar con buen pie su participación en el Grupo F.

Suecia afronta este debut mundialista tras un camino poco habitual hacia la clasificación. El conjunto escandinavo no logró destacar en la fase eliminatoria, pero encontró una nueva oportunidad gracias a su desempeño en la UEFA Nations League, donde posteriormente aseguró su cupo al vencer a Ucrania y Polonia. Sin embargo, su preparación final dejó algunas dudas, ya que no consiguió victorias en sus dos encuentros amistosos previos al torneo.

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A pesar de ello, la historia juega a favor de los suecos. La selección europea suele responder bien en sus estrenos mundialistas y cuenta con una importante experiencia en este tipo de competiciones. Además, buscará mantener su regularidad reciente y alcanzar una nueva clasificación a la fase eliminatoria, un objetivo que ha conseguido en sus últimas participaciones mundialistas.

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Por el lado de Túnez, el panorama también presenta algunos interrogantes. Las Águilas de Cartago llegan golpeadas tras dos derrotas consecutivas en sus amistosos de preparación y sin haber podido marcar goles. No obstante, el equipo africano se aferra a la extraordinaria campaña que realizó en las eliminatorias, donde mostró una gran solidez defensiva y un notable poder ofensivo. Ante un rival europeo exigente, Túnez intentará romper la tendencia negativa que ha marcado sus anteriores participaciones y dar el primer paso hacia una histórica clasificación a la siguiente ronda.

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