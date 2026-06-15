Prográmese con el debut de la Selección de Noruega en la Copa del Mundo: Fecha, hora y rival

La Selección de Noruega iniciará su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentando a Iraq en un compromiso correspondiente a la primera jornada del Grupo I. El encuentro se disputará en el Gillette Stadium de Foxborough, escenario con capacidad para más de 64.000 espectadores, y marcará el regreso de los noruegos a una fase final mundialista después de 28 años de ausencia.

Datos del partido

El combinado dirigido por Ståle Solbakken llega al torneo con grandes expectativas gracias al buen rendimiento mostrado durante el proceso clasificatorio. Noruega fue una de las selecciones más consistentes de Europa y logró su clasificación con un pleno de victorias, siendo uno de los dos únicos equipos del continente en alcanzar esa marca.

Además, los escandinavos atraviesan un gran momento futbolístico. Solo han perdido uno de sus últimos 16 partidos, registrando 12 victorias y tres empates, cifras que los convierten en uno de los equipos a seguir en esta Copa del Mundo.

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La última participación de Noruega en un Mundial fue en Francia 1998, torneo en el que alcanzó los octavos de final. Curiosamente, el actual seleccionador, Ståle Solbakken, formó parte de aquella generación como futbolista y ahora tendrá la misión de liderar a una nueva camada de jugadores que aspira a llegar lejos en el certamen.

Por su parte, Iraq regresa a una Copa del Mundo por primera vez desde México 1986. Los asiáticos protagonizaron una larga y exigente clasificación, disputando 21 partidos para asegurar su presencia en Estados Unidos, México y Canadá 2026, más que cualquier otra selección clasificada.

Los conocidos como los “Leones de Mesopotamia” intentarán sumar los primeros puntos mundialistas de su historia, luego de perder sus tres encuentros en su única participación anterior. Sin embargo, su preparación para el torneo no fue la mejor, ya que el delantero Aymen Hussein, una de sus principales figuras, tuvo inconvenientes migratorios a su llegada a territorio estadounidense.

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Fecha, Hora y Rival

El compromiso entre Iraq y Noruega se disputará en el Gillette Stadium de Foxborough a partir de las 5:00 P.M (hora Colombia) y será uno de los encuentros que abrirán la actividad del Grupo I, una zona que también integran Francia y Senegal. Usted podrá seguir la transmisión del partido a través del fenómeno del fútbol y por el portal web de Caracol Radio con el minuto a minuto del partido.