Francia vs. Senegal Mundial 2026: ¿Cuándo y a qué hora es el partido por el Grupo I? Prográmese

La selección de Francia comienza su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentando a la selección de Senegal en uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos del torneo mundialista. Se espera que el encuentro tenga como protagonista a los franceses, pues llegan como uno de los favoritos para llevarse el título.

Este partido, válido por el Grupo I, además de ser un partido llamativo por el nivel de las selecciones, también tiene un componente simbólico e histórico, debido a uno de los encuentros más recordados entre las dos selecciones, el ocurrido en el mundial Corea-Japón 2002.

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Francia - Senegal: la sorpresa de 2002

Ahora que Francia y Senegal se encuentran en un Mundial, luego de 24 años, se debe rememorar lo ocurrido en Corea-Japón 2002, cuando compartían el Grupo A. Francia llegaba como la vigente campeona, buscando quedarse con el bicampeonato; sin embargo, el 31 de mayo, en el partido inaugural, la selección africana venció a los ‘Galos’, con una anotación de Papa Bouba Diop.

Este partido, además de ser una de las mayores sorpresas de la historia de los mundiales, marcó el inicio de un mundial histórico para los africanos, que alcanzaron los cuartos de final.

Así llega Francia al debut

El conjunto dirigido por Didier Deschamps llega con un plantel liderado por Kylian Mbappé, y de la mano de figuras como Dembélé, actual Balón de Oro, Michael Olise y Désiré Doué, buscarán alcanzar nuevamente una final, luego de Qatar 2022, y volver a levantar la Copa tal como lo hicieron en Rusia 2018.

Los franceses vienen de mostrar buenas sensaciones en los partidos de preparación, demostrando la profundidad ofensiva con la que cuentan, destacando la victoria ante Irlanda del Norte con triplete de Michael Olise.

Senegal listo para su primer partido

Por su parte, la selección africana, de la mano de Sadio Mané llega a su tercer mundial consecutivo con la ilusión de igualar o superar los cuartos de final, que alcanzó en 2002; o de repetir en su debut la hazaña de 2002.

‘Los Leones de Teranga’ han demostrado ser una de las potencias africanas más consistentes en los últimos años y confían en volver a desafiar a una de las grandes favoritas del campeonato.

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Fecha y hora: Francia vs. Senegal

Este partidazo está programado para el martes 16 de junio, a las 2 p.m., hora colombiana, y se disputará en el MetLife Stadium, en Nueva York.

Dónde ver Francia - Senegal EN VIVO

Puede seguir la transmisión del encuentro a través del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, a partir de las 2:00 p.m.; igualmente, en la página web de Caracol Deportes encontrará el minuto a minuto del encuentro, con todos los detalles.

Igualmente, podrá seguir el juego a través de plataformas como DirecTV y Paramount+.