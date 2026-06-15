Mujer buscada por Estados Unidos estaría vinculada a una red de fraude contra cajeros automáticos

Se conocieron nuevos detalles sobre la captura de una mujer de nacionalidad venezolana requerida mediante notificación roja de Interpol y señalada por integrar la estructura criminal transnacional conocida como Tren de Aragua.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bucaramanga, la mujer era requerida por las autoridades de Estados Unidos por delitos relacionados con fraude bancario, robo y actividades ilícitas asociadas a sistemas informáticos.

Las investigaciones indican que la capturada estaría vinculada a una red dedicada a cometer delitos financieros mediante la modalidad conocida como “jackpotting”, que consiste en manipular cajeros automáticos para forzar la entrega de dinero en efectivo.

Esta organización criminal habría participado en más de 102 ataques contra cajeros automáticos de entidades bancarias y cooperativas de crédito, causando pérdidas superiores a los 6,8 millones de dólares, equivalentes a más de 27 mil millones de pesos colombianos.

“El trabajo coordinado entre Interpol Colombia y la Seccional de Investigación Criminal permitió ubicar y capturar a esta persona requerida por las autoridades judiciales de Estados Unidos”, señaló el brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

La mujer fue dejada a disposición de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan los procedimientos legales y diplomáticos relacionados con la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos.