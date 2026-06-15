Así fue el regreso a la naturaleza de más de 120 animales silvestres en Santander

Durante la jornada fueron liberadas cerca de 80 tortugas, acuáticas y morrocoyes, propios de la región del Magdalena Medio. Además, alrededor de 40 aves, entre guacamayas, pericos y cotorras, volvieron a la naturaleza.

“La liberación de alrededor de 40 aves de la familia Psittacidae se realizó en una zona del bajo Rionegro que reúne las condiciones necesarias para facilitar su adaptación y permanencia en el ecosistema”, explicó Vladimir Quintero Sánchez, coordinador del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de la CDMB.

Antes de recuperar su libertad, los animales pasaron por procesos de atención, rehabilitación y seguimiento para verificar que estuvieran en condiciones de regresar a la vida silvestre.

Según la CDMB, para las aves se utilizó un método conocido como liberación asistida. Este proceso consiste en ubicarlas en entornos naturales y suministrarles alimento de manera temporal mientras recuperan comportamientos propios de su especie y se adaptan nuevamente a la vida en libertad.

“Este acompañamiento permite que los ejemplares se aclimaten gradualmente y comiencen a explorar su hábitat de forma autónoma cuando estén preparados”, agregó Quintero Sánchez.

La corporación reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar la tenencia de fauna silvestre como mascota y recordó que estos animales deben permanecer en su entorno natural para cumplir su función dentro de los ecosistemas.