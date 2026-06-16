Dos menores murieron ahogados en Santander durante este puente festivo

La Oficina para la Gestión del Riesgo de Santander confirmó la muerte de dos menores de edad por inmersión durante el puente festivo en el departamento.

Uno de los casos ocurrió en el sector de La Yarima, en jurisdicción de San Vicente de Chucurí. Dos hermanos fueron arrastrados por la corriente del río Opón mientras se encontraban en la zona.

Uno de los casos ocurrió en el río Opón, en el sector de La Yarima, jurisdicción de San Vicente de Chucurí. Un adolescente de 17 años se encontraba junto a su hermano cuando ambos fueron arrastrados por la corriente.

Mientras uno de ellos logró salir con vida, el otro desapareció en el agua. Horas después, su cuerpo fue recuperado en Barrancabermeja.

El segundo hecho ocurrió en el corregimiento de Cincelada, en Coromoro, donde un menor de 13 años perdió la vida por inmersión en la quebrada La Ensalada.

El jefe de la Sala de Crisis de Gestión del Riesgo de Santander, Pedro Conde, insistió a las familias en la importancia de adoptar medidas de prevención durante las visitas a ríos y quebradas.

“A la comunidad que realiza estos paseos de río y paseos de olla en extremar todas las medidas y proteger la vida e integridad de los menores de edad”, señaló el funcionario.

Las autoridades recordaron que las lluvias continúan en varias zonas de Santander y advirtieron que los ríos y quebradas pueden aumentar su caudal de manera repentina, lo que representa un riesgo para quienes los visitan.