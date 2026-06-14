¿Cuándo es el partido España vs. Cabo Verde? Prográmese para el debut de la selección española

La selección de España iniciará su camino en la Copa del Mundo. Este lunes comenzará la participación de las selecciones del grupo H con el partido entre la ‘Roja’ y Cabo Verde; encuentro entre una de las grandes favoritas para llevarse el título y una selección que juega su primer mundial y llega como una de las revelaciones de este torneo.

España llega al Mundial siendo la vigente campeona de Europa y con una nómina que ha demostrado alto nivel competitivo, que combina juventud, talento y experiencia, con la que buscarán sumar su segunda estrella. Dentro de los jugadores destacados convocados por el entrenador Luis de la Fuente se encuentran figuras como Lamine Yamal, Pedri, Rodri, Nico Williams y Dani Olmo.

Por su parte, Cabo Verde llega a su primera Copa Mundial ubicándose en la posición número 67 del ranking de la FIFA. El equipo comienza su camino con ilusión a un grupo que comparte con selecciones fuertes, como España y Uruguay, buscando dar la sorpresa para quedarse con los primeros tres puntos del camino y acercarse a los dieciseisavos de final.

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Pobles nóminas

España: Unai Simón; Cucurella, Laporte, Cubarsí, Marcos Llorente; Pedri, Rodrigo, Fabián; Baena, Oyarzabal, Ferrán. DT: Luis de la Fuente

Cabo Verde: Vozinha; João Paulo, Logan Costa, Pico Lopes, Steven Moreira; Kevin, Yannick Semedo; Jovane Cabral, Jamiro Monteiro, Ryan Mendes; Dailon Livramento. DT: Pedro Leitão Brito.

Fecha y hora de España vs. Cabo Verde

Este partido, por el Grupo H, entre España y Cabo Verde está programado para jugarse en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, este lunes 15 de junio a partir de las 11 de la mañana, hora colombiana.

España vs. Cabo Verde EN VIVO

Puede seguir el partido entre la selección de España y Cabo Verde en vivo a través de la Transmisión del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

Igualmente, podrá encontrar lo que pasa minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Caracol Deportes y las redes sociales de Caracol Radio.

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