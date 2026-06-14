Trabajo infantil en la Zona T de Bogotá: rescatan a ocho menores durante operativo
Los niños fueron atendidos junto a sus acudientes y puestos bajo protección del ICBF
La Policía Nacional identificó a ocho menores de edad, entre los cuatro meses y los diez años, quienes presuntamente eran utilizados en actividades de mendicidad y trabajo infantil.
El operativo fue realizado en la Zona T de Bogotá, en la localidad de Chapinero, en el sector de la calle 82 entre carreras 11 y 13, en el barrio El Retiro.
Los niños fueron atendidos junto a sus acudientes y puestos bajo protección del ICBF, entidad encargada de activar la ruta de restablecimiento de derechos para garantizarles acceso a educación, salud, recreación y protección integral.
Trabajo infantil: desafío para Bogotá
Durante 2025 se identificaron 7.807 casos de trabajo infantil en Bogotá, una situación asociada a factores como la pobreza, el desempleo, la precariedad laboral, etc. El grupo poblacional con mayor concentración corresponde a niñas y niños entre los 6 y 11 años, con 2.384 casos atendidos, seguido por la primera infancia, entre los 0 y 5 años, con 1.078 casos, y adolescentes entre los 12 y 17 años, con 923 casos.
Según el informe SMIA 2025, Ciudad Bolívar registra el mayor número de casos atendidos por Integración Social en Bogotá, con 551 niñas, niños y adolescentes en situación o riesgo de trabajo infantil, convirtiéndose en la localidad con la mayor concentración del fenómeno.
Paola Poveda R
Comunicadora Social - Periodista con cinco años de experiencia en redacción, radio y producción en medios...