Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

14 jun 2026 Actualizado 16:12

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

Trabajo infantil en la Zona T de Bogotá: rescatan a ocho menores durante operativo

Los niños fueron atendidos junto a sus acudientes y puestos bajo protección del ICBF

Bogotá
Añadir Caracol Radio en Google

La Policía Nacional identificó a ocho menores de edad, entre los cuatro meses y los diez años, quienes presuntamente eran utilizados en actividades de mendicidad y trabajo infantil.

El operativo fue realizado en la Zona T de Bogotá, en la localidad de Chapinero, en el sector de la calle 82 entre carreras 11 y 13, en el barrio El Retiro.

Los niños fueron atendidos junto a sus acudientes y puestos bajo protección del ICBF, entidad encargada de activar la ruta de restablecimiento de derechos para garantizarles acceso a educación, salud, recreación y protección integral.

Trabajo infantil: desafío para Bogotá

Durante 2025 se identificaron 7.807 casos de trabajo infantil en Bogotá, una situación asociada a factores como la pobreza, el desempleo, la precariedad laboral, etc. El grupo poblacional con mayor concentración corresponde a niñas y niños entre los 6 y 11 años, con 2.384 casos atendidos, seguido por la primera infancia, entre los 0 y 5 años, con 1.078 casos, y adolescentes entre los 12 y 17 años, con 923 casos.

Según el informe SMIA 2025, Ciudad Bolívar registra el mayor número de casos atendidos por Integración Social en Bogotá, con 551 niñas, niños y adolescentes en situación o riesgo de trabajo infantil, convirtiéndose en la localidad con la mayor concentración del fenómeno.

Paola Poveda R

Paola Poveda R

Comunicadora Social - Periodista con cinco años de experiencia en redacción, radio y producción en medios...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir