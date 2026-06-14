Tres personas capturadas en San Cristóbal al intentar escapar en una camioneta robada

La Policía Nacional capturó en flagrancia a tres personas que se movilizaban en una camioneta con reporte de hurto en el barrio Villa Javier, localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá. Durante el procedimiento, uno de los sospechosos presuntamente disparó contra los uniformados y además causó daños a una motocicleta oficial.

Los hechos se registraron en la carrera 6 con calle 10 Sur, luego de que habitantes del sector alertaran a las autoridades sobre la presencia sospechosa de varias personas al interior de un vehículo. Al llegar al lugar y notar la presencia policial, los ocupantes de la camioneta intentaron escapar para evadir el procedimiento.

De acuerdo con las autoridades, durante la huida uno de los implicados descendió del vehículo y realizó varios disparos contra los agentes que participaban en el operativo. Finalmente, los tres sospechosos fueron capturados y puestos a disposición de la autoridad competente.

La Policía informó además que uno de los detenidos registra antecedentes judiciales por el delito de hurto.