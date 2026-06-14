Hasta el 17 de junio habría plazo para aspirar a uno de los cupos de la Universidad de Córdoba. Foto: Unicor-referencia.

Montería

Las directivas de la Universidad de Córdoba informaron que hasta el próximo 17 de junio estarían abiertas las inscripciones para ingresar a la Universidad de Córdoba en el periodo académico 2026-2, que contaría con 1.670 cupos distribuidos en 30 programas de pregrado en siete de sus facultades.

“La oferta académica incluye programas en las facultades de Ingenierías, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ciencias Agrícolas, Ciencias Básicas, Educación y Ciencias Humanas, Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas y Ciencias de la Salud”, establecieron las directivas de la única universidad pública del departamento de Córdoba.

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El rector de Unicor, Jairo Torres, resaltó que “uno de los aspectos más valorados por la comunidad universitaria es el modelo de Bienestar Institucional, que contempla almuerzos subsidiados, casas universitarias, actividades culturales y deportivas, acompañamiento psicosocial y estrategias de apoyo para garantizar la permanencia estudiantil”.

Mientras, el jefe de la Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico, Luis Miguel Herrera Yánez, explicó que todo el proceso de inscripción se realiza de manera virtual a través de la página web institucional.

“Contamos con programas técnicos, tecnológicos y profesionales con una gran pertinencia para los lugares de desarrollo de la institución. Los aspirantes deben ingresar a la página web institucional, registrarse y diligenciar el formulario correspondiente para completar su inscripción”, indicó Herrera Yánez.

Finalmente, resaltaron que “dentro de la oferta para el segundo semestre de 2026 se encuentran programas como la Tecnología en Desarrollo de Software y la Tecnología en Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, disponibles en los lugares de desarrollo de Lorica y Sahagún”.

“La fecha límite para realizar la inscripción es el 17 de junio y el pago del formulario podrá efectuarse hasta el 18 de junio. El primer listado de admitidos será publicado el 15 de julio y, de existir disponibilidad de cupos, el segundo llamado se realizará el 4 de agosto”, concluyeron las directivas de Unicor.