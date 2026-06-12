Más de 100 comparsas se tomaron las principales calles de Montería durante la Parada Folclórica. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

Montería

La capital de Córdoba vivió una tarde llena de brillo, color y baile el pasado 11 de junio, donde propios y visitantes acompañaron la tradicional Parada Folclórica en el marco de la Feria Nacional e Internacional de la Ganadería que celebra la versión 64.

Según la administración departamental, más de 100 comparsas de los diferentes municipios se tomaron las principales calles de Montería.

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“Este evento, una vez más se convirtió en un escenario de encuentro alrededor de la música, la danza y las expresiones culturales que caracterizan a cada uno de los municipios cordobeses y a la región Caribe”, indicaron las autoridades.

“En esta oportunidad, más de 100 comparsas desfilaron por las principales calles de la capital ganadera, contagiando de alegría y baile a los miles de asistentes que destacaron la organización y el desarrollo ameno de una de las jornadas más importantes de toda la feria”, agregó.

Asimismo, se indicó que “de esas agrupaciones dancísticas formaron parte las delegaciones oriundas de 28 municipios cordobeses que, por tercer año consecutivo, tuvieron representación en la parada”.

Frente al balance positivo, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, destacó que “aquí están todos los municipios y eso lo que demuestra es que los cordobeses tienen sentido de pertenencia por su fiesta”.

El evento, que contó con la presencia de la reina del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char; María Antonia Mosquera, señorita Colombia 2025-2026; Valentina Olano, virreina nacional; las princesas que integran la corte del Reinado Nacional de la Belleza; las 23 candidatas al Reinado Nacional e Internacional de la Ganadería y una delegación de Cartagena de Indias, culminó en medio de un ambiente festivo en la Plaza Cultural del Sinú María Varilla.

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