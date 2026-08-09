“Es importante que Uribe y De la Espriella vuelvan a hablar”: Luis Felipe Henao en Los Protagonistas

En diálogo con Gustavo Gómez para Los Protagonistas, el exministro Luis Felipe Henao, nuevo presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, habló acerca de los retos que debe enfrentar la petrolera estatal durante el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

En cuanto a la posesión del presidente Abelardo de la Espriella y el llamado a la “desobediencia civil” que ha hecho la orilla política liderada por el expresidente Gustavo Petro, Henao aseguró que los colombianos buscan en este momento “dejar tanta polarización”.

“Estos cuatro años generaron estrés e incertidumbre en los que, yo estoy seguro, la salud mental de muchos se vio afectada (…) (De la Espriella) empezó con muy buenos símbolos de autonomía en el nombramiento de su gabinete con ‘los nunca’ y eso es bueno frente al Congreso y grupos económicos, pero eso no nos puede llevar a mayor polarización”, indicó.

Por eso, el exministro hizo un llamado a la unión: “Mi primer consejo (a Abelardo de la Espriella) es: Siéntese con el expresidente Álvaro Uribe (…) yo creo que él no está para ser jefe de De la Espriella, ni que quiera hacerlo, pero ambos comulgan en ideas. Yo creo que sería, por lo menos importante, que vuelvan a hablar para que, cuando el presidente tenga una crisis, qué bueno uno tener un consejero a quién llamar. Es que uno no se la sabe todas”.

Auditoría a Ecopetrol

Luis Felipe Henao aseguró que su prioridad en este nuevo cargo será la lucha contra la corrupción, pues quiere que la verdad sobre lo que pasa en Ecopetrol “se produzca desde adentro”, es decir, que “si hubo algo que se desarrolló mal, el país lo debe saber”.

“Una de mis primeras instrucciones será hacer todo un protocolo donde se congele toda la evidencia: que no se vayan a destruir documentos, poder congelar todos los chats institucionales que se hayan desarrollado (…) para poder desarrollar un análisis forense como el que se ha hecho, por ejemplo, en Empresas Públicas de Medellín (EPM)”, expresó.

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Estas acciones, explicó Henao, buscarán “desarrollar una analítica forense (para) determinar si es verdad lo que ha pasado o no”. Su intención, agregó, es “que se examine todo el Grupo Ecopetrol, que se examine quiénes son los contratistas, quiénes son los beneficiarios finales, cuál es la red que se desarrolló, si lo que se contrató estaba con precios del mercado o no”.

Además, Henao aseguró que buscará conocer la participación que pudieron tener distintos personajes mencionados públicamente en las investigaciones y establecer si existió una eventual desviación de poder para favorecer intereses particulares.

“Yo sí quiero saber cuál fue la verdadera participación de un señor como Juan Guillermo Mancera o de los catalanes y si tenían una relación directa con Verónica Alcocer: (queremos conocer) si son ‘cuentos de la prensa amarillista’ como decía el gobierno anterior o si efectivamente se dio una desviación de poder para favorecer a alguien”, añadió.

No obstante, Henao fue prudente al referirse a las responsabilidades individuales y sostuvo que corresponde a la justicia determinar si hubo conductas ilícitas.

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