Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

14 jun 2026 Actualizado 20:19

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Orden Público

Ejército destruye dos artefactos explosivos improvisados en zona rural de Guaviare

Los explosivos habrían sido instalados por integrantes de las disidencias de alias Iván Mordisco.

Ejército destruye dos artefactos explosivos improvisados en zona rural de Guaviare.(Foto: Ejército Nacional)

Ejército destruye dos artefactos explosivos improvisados en zona rural de Guaviare. (Foto: Ejército Nacional)

Ejército destruye dos artefactos explosivos improvisados en zona rural de Guaviare.(Foto: Ejército Nacional)

Sara Carolina Rojas Bueno

Añadir Caracol Radio en Google

El Ejército Nacional ubicó y destruyó dos artefactos explosivos improvisados que fueron ubicados en la vereda Las Juntas, zona rural del municipio de Calamar, en el departamento del Guaviare.

Lea también: Gaula Militar liberó a ocho personas secuestradas en Buenaventura

De acuerdo con los uniformados, los explosivos fueron detectados a través de labores de vigilancia y al empleo de capaciades especiaizadas de búsqueda y detección de amenazas, lo que permitió neutralizar los explosivos antes de que pudieran ser utilizados contra habitantes de la región e integrantes de la Fuerza Pública.

Asimismo según las autoridades los artefactos pertenecerían a las disidencias de alias Iván Mordisco.

Durante el procedimiento, los militares también destruyeron otros elementos, entre ellos un contenedor cilíndrico de fabricación artesanal y tres medios de lanzamiento.

Le puede interesar: ‘Chala’ capturado por la Policía, pretendía llegar a Caquetá y tener influencia en Tolima Y Huila

La operación fue adelantada por unidades del Batallón de Despliegue Rápido N.° 33, adscrito a la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 11, en desarrollo de acciones militares enfocadas en la protección de la población civil y el fortalecimiento de la seguridad en el suroriente del país.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir