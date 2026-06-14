Ejército destruye dos artefactos explosivos improvisados en zona rural de Guaviare

El Ejército Nacional ubicó y destruyó dos artefactos explosivos improvisados que fueron ubicados en la vereda Las Juntas, zona rural del municipio de Calamar, en el departamento del Guaviare.

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De acuerdo con los uniformados, los explosivos fueron detectados a través de labores de vigilancia y al empleo de capaciades especiaizadas de búsqueda y detección de amenazas, lo que permitió neutralizar los explosivos antes de que pudieran ser utilizados contra habitantes de la región e integrantes de la Fuerza Pública.

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Asimismo según las autoridades los artefactos pertenecerían a las disidencias de alias Iván Mordisco.

Durante el procedimiento, los militares también destruyeron otros elementos, entre ellos un contenedor cilíndrico de fabricación artesanal y tres medios de lanzamiento.

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La operación fue adelantada por unidades del Batallón de Despliegue Rápido N.° 33, adscrito a la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 11, en desarrollo de acciones militares enfocadas en la protección de la población civil y el fortalecimiento de la seguridad en el suroriente del país.