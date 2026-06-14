Incautan 2,6 toneladas de cocaína compradas por Cartel Jalisco Nueva Generación en Colombia

La Policía Nacional, a través de la Dirección de Antinarcóticos, en cooperación con el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica, incautó 2,6 toneladas de clorhidrato de cocaína en una embarcación de perfil bajo tipo semisumergible que habría salido desde la costa pacífica colombiana con destino a Estados Unidos.

La operación, denominada “Poseidón”, se desarrolló en el sector de Cabo Matapalo, Costa Rica, luego de un intercambio de información entre autoridades de Colombia y Costa Rica.

De acuerdo con la Policía, durante la operación fueron capturadas tres personas en flagrancia: dos de nacionalidad colombiana y una extranjera. También fue incautada la embarcación tipo semisumergible utilizada para transportar el cargamento ilícito.

Aunque se realizaron coordinaciones para interceptar la embarcación en aguas jurisdiccionales colombianas, no fue posible detenerla en ese punto. Posteriormente, gracias a la cooperación con el OIJ de Costa Rica, la embarcación fue ubicada e intervenida en territorio costarricense.

Las investigaciones permitieron establecer que Costa Rica era utilizada como plataforma de tránsito para enviar la droga hacia Estados Unidos. Además, según la Policía, el cargamento pertenecería presuntamente al Cartel Jalisco Nueva Generación, que habría adquirido la cocaína a grupos armados organizados con injerencia criminal en Nariño y Cauca.

Con esta incautación, las autoridades estiman una afectación de 20 millones de dólares a las finanzas de las organizaciones narcotraficantes y evitaron la comercialización de aproximadamente 6,5 millones de dosis de cocaína en mercados internacionales.

“La cooperación internacional continúa siendo una herramienta fundamental para combatir las redes criminales transnacionales, afectar sus finanzas ilícitas y evitar que toneladas de drogas lleguen a los mercados de consumo en diferentes regiones del mundo”, señaló la Dirección de Antinarcóticos.

El brigadier general William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos, aseguró que continuarán las operaciones contra las modalidades utilizadas por las organizaciones criminales para mover droga.

“La Dirección de Antinarcóticos continuará desarrollando operaciones estratégicas orientadas a combatir las diferentes modalidades utilizadas por las organizaciones criminales para el tráfico de drogas, fortaleciendo los controles en puertos, aeropuertos y corredores logísticos del país”, manifestó el oficial.