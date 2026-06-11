Del Pulpo Paul a la IA: evolución y predicciones para el Mundial 2026

De los tentáculos del Pulpo Paul, la sociedad ha pasado a los algoritmos de la IA (Inteligencia Artificial), superando el uso impulsivo de las apuestas deportivas para determinar históricamente al ganador de un Mundial, en un grupo de selecciones favoritas que hasta los aficionados más acérrimos darían por bueno.

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Paul, aquel pulpo que acertó con éxito once de los trece ganadores en la Eurocopa de 2008 y el Mundial de 2010, es un friki recuerdo. Hacía sus pronósticos tras elegir entre dos cajas de metacrilato identificadas con las banderas de los contendientes y con un trozo de almeja o mejillón en su interior.

Superado aquel momento, los ‘prompts’ se presentan como un método más científico para determinar la selección ganadora del próximo Mundial, pero los diferentes modelos, la forma de entrenar a las múltiples inteligencias existentes y otras consideraciones determinan el resultado final.

¿Cuáles son las predicciones para el Mundial 2026?

En resumen, los favoritos son España, Francia, Argentina, Brasil y Alemania difieren en muy poco de lo que señalan los expertos. Sin embargo, existe una excepción: la predicción de Joachim Klement, un matemático alemán que predijo las victorias de Alemania, Francia y Argentina en los Mundiales de 2014, 2018 y 2022, respectivamente, y que ahora apuesta por un triunfo de Países Bajos.

El ‘holding’ de medios estadounidense USA Today ha utilizado Copilot (Microsoft) para sus pronósticos, que han determinado que la victoria sería para Francia, que ganaría en la final a Brasil (3-2). España sería tercera tras derrotar a Marruecos en la consolación (2-1).

Siete agentes de IA consultados por Decrypt, empresa de medios y estudio creativo de nueva generación, sitúan como máximos favoritos a la victoria a las selecciones de España y Argentina.

Los españoles son los favoritos para la IA Opus 4.8 Max de Anthropic (20 %), para GPT-5.5 de OpenAI (15-18 %), para Stepfun (33 %) y para Nemotron 3 Ultra, una IA de Nvidia (18-22 %). Los argentinos lo son para DeepSeek (18 %), para MiniMax (18 %) y para Qwen 3.5 de la china Alibaba (22 %).

Mientras, un reputado analista de datos, Frank Andrade (Artificial Corner), usó también Claude para determinar qué equipo sería el ganador. En su caso, alimentó la IA con los resultados de casi 50.000 partidos, dando preeminencia a los encuentros de los últimos años, y utilizó además un sistema ELO, similar al que se usa en ajedrez (menos puntos si ganas a rivales de menor categoría).

En su resultado, España también sería el máximo favorito (27 %), por delante de Argentina (21 %). En semifinales se quedarían Francia e Inglaterra.

Los modelos de IA utilizados por la consultora Hubler dan como favorito a Francia en dos de los tres casos. En los estudios con GPT-4.1 y con Claude Sonnet 4.5, los de Didier Deschamps ganarían en la final a Argentina (España y Brasil serían semifinalistas).

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En el tercer supuesto, el ganador sería Alemania, aunque con un sistema diferente: un motor estadístico que simula los partidos miles de veces. Los alemanes ganarían en la final a Brasil; España y Argentina se quedarían en semifinales.

Una de las empresas de estadísticas deportivas con más renombre, OPTA, también ha emitido sus pronósticos. En su caso, utilizando un superordenador, España vuelve a salir campeona con el 16,08 % de opciones, por delante de Francia (12,78), Inglaterra (11,01) y Argentina (10,02).

Para las casas de apuestas convencionales, España también es la favorita. Según datos publicados en Gran Bretaña, los de De la Fuente (9/2) están por delante en las apuestas de Francia (5/1), Inglaterra (7/1), Brasil (8/1) y Argentina (9/1). Otra cosa será cuando empiece a rodar el balón