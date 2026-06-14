Bogotá: habitantes de la localidad de Usaquén denuncian presunto abuso sexual a menor en un balcón

Ciudadanos denunciaron un presunto caso de abuso sexual contra un menor de edad en un edificio ubicado en la calle 106A #19-28, en el edificio Niido, luego de que varios vecinos aseguraran haber observado una escena alarmante desde uno de los balcones del conjunto residencial. De acuerdo con los testimonios, un hombre habría sido visto presuntamente abusando de un niño de aproximadamente seis años.

“Fue algo muy impactante. Al principio pensé que era un juego, pero luego varios vecinos empezamos a gritarle ‘abusador, suéltelo’, porque todos estábamos viendo lo que ocurría. Aun así, el hombre continuó y después entró al niño al apartamento, cerró el balcón y desapareció”, relató uno de los testigos.

Mientras tanto, otra mujer narra que: “Vi lo que ocurrió desde la puerta de la iglesia, vi al hombre en el balcón dando la espalda y escuché todo lo que estaba pasando”.

“Escuché a muchas personas gritando hacia el balcón, efectivamente vi a una persona abusando a un niño”, insite uno de los habitantes.

Respuesta de las autoridades

El secretario de Seguridad, César Restrepo, aseguró que: “La Policía Metropolitana y la SIJÍN acudieron al lugar. El niño fue rescatado y trasladado a un hospital para su valoración médica, mientras que el adulto quedó en poder de la Policía para la verificación de identidad, antecedentes y las conductas realizadas”.