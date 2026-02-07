Capturan a presunto “enlace” de Tren de Aragua con grupos narcotraficantes en Estados Unidos

En una operación conjunta entre la Policía, la Fiscalía y la Agencia HSI de los Estados Unidos, fue detenido en las últimas horas en Soacha (Cundinamarca) Hagy José Emiro Barrios, señalado como uno de los presuntos enlaces del Tren de Aragua en Colombia con organizaciones narcotraficantes en Centroamérica y Estados Unidos para la distribución de cocaína y metanfetamina, entre otros delitos.

Según la investigación por la que es requerido Barrios Rojano por la Corte Distrital del Estado de Nuevo México, además de coordinar envíos de droga que ingresaban a Estados Unidos vía terrestre desde México, también estaba encargado de la coordinación de homicidios selectivos.

De hecho, de acuerdo con la información revelada por la Policía, Barrios Rojano supuestamente integraba la estructura que mantenía una infraestructura “clandestina e improvisada” para el funcionamiento de laboratorios de procesamiento de coca, para luego ingresar la droga vía terrestre en Albuquerque, ciudad del Estado de Nuevo México.

“Este resultado operacional es producto del trabajo articulado entre la Policía Nacional de Colombia y la Agencia HSI, reafirmando el compromiso de las autoridades en la lucha frontal contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales, así como en el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación internacional” señaló la Policía Nacional.

Barrios Rojano fue puesto a disposición de la Fiscalía con el fin de que se adelanten los trámites previos a la autorización de su extradición a los Estados Unidos. Para que ello ocurra debe existir concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia, la cual debe iniciar el estudio del caso luego de la remisión del indictment.

“Es solicitado por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, secuestro, homicidio y concierto para delinquir” detalló la Policía frente al requerimiento judicial contra el presunto enlace del Tren de Aragua.