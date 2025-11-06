Observatorios de violencia aseguran que proceso de paz con el Tren de Aragua no tendría futuro

Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar en Bogotá, el 24 de octubre del 2025.

Cúcuta

En las últimas horas se conoció que el presidente Gustavo Petro ya tenía en su poder, la petición del Tren de Aragua para que se sienten en una mesa diálogo de paz.

Tras lo anterior, desde la fundación Progresar de Cúcuta, se asegura que este proceso no tendría futuro, porque esta organización criminal, según Wilfredo Cañizares, no tiene una estructura de mando establecida en Colombia.

"Adelantar un proceso de diálogo socio-jurídico con una organización que realmente no tiene una estructura jerárquica, no tiene una función política, que una organización que se ha dedicado sólo a asesinar, a extorsionar y a controlar el microtráfico en la ciudad y en las grandes ciudades, en la mayoría de ciudades de Colombia", dijo Cañizares.

Agregó además que “no entendemos cómo va a ser el Gobierno Nacional para afrontar este diálogo. Nos preocupa muchísimo porque esto puede fortalecer esas estructuras, legitimarlas y expandirlas, como ha pasado con otras estructuras y grupos armados ilegales”.

De momento, se está a la espera de la respuesta que pueda dar el presidente Gustavo Petro a esta solicitud de la banda trasnacional.