Policía captura en el Cesar a autores de paro armado de Fundación, Magdalena/ Gobernación

Magdalena

Las autoridades lograron la captura de los presuntos responsables de emitir los panfletos intimidatorios en el municipio de Fundación, Magdalena que causaron temor entre la población.

El operativo se desarrolló mediante una diligencia de allanamiento a un inmueble ubicado en el municipio de San Diego, Cesar. En el lugar, las autoridades hicieron efectivas dos capturas e incautaron un arma de fuego tipo pistola, munición, una granada de fragmentación, panfletos y un dispositivo DVR.

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Asimismo, se decomisaron teléfonos celulares, incluido el dispositivo utilizado para difundir los panfletos de terror a través de la red social Facebook, y en los cuales se evidenció un sinnúmero de extorsiones cometidas contra los habitantes de la región.

De acuerdo con las investigaciones de inteligencia, los capturados forman parte de un grupo de delincuencia común al servicio criminal del Grupo Armado Organizado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (GAO EGC).

Estos delincuentes pretendían engañar a las autoridades haciendo pasar los panfletos como si fueran de autoría del Grupo de Delincuencia Común Organizada (GDCO) “Los Primos”.