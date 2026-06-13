Acción interinstitucional contra las ‘Autodefensas Conquistadoras De La Sierra Nevada’
En Santa Marta fueron registrados varios inmuebles en los que se planearían actividades ilícitas como secuestros, extorsiones y tráfico local de estupefacientes. Durante los procedimientos se incautaron armas de fuego, dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para el desarrollo de las investigaciones.
Santa Marta
Con la orientación de la Fiscalía General de la Nación, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con el Gaula Militar y unidades de la Segunda Brigada del Ejército Nacional, realizaron cinco diligencias de registro y allanamiento en viviendas ubicadas en el barrio 11 de Noviembre.
Los procedimientos estaban dirigidos a afectar el componente logístico y armado del grupo delincuencial autodenominado ‘Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada’, y poner en evidencia los inmuebles utilizados para planear y coordinar actividades ilícitas como extorsiones, secuestros, homicidios y tráfico local de estupefacientes.
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La intervención interinstitucional permitió identificar e inhabilitar un circuito cerrado de videovigilancia que la organización criminal había instalado en el sector para alertar sobre la presencia de las autoridades, el cual estaba conformado por cámaras, drones y otros dispositivos electrónicos. Adicionalmente, fueron incautados 4 fusiles, un rifle, un arma traumática, 4 miras telescópicas, libretas y documentos con información relevante para la investigación.
Un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales obtuvo aval de juez de control de garantías sobre las diligencias y los elementos hallados. Esta información se publica por razones de interés general.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...