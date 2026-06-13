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13 jun 2026 Actualizado 21:21

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Ocho guerrilleros fueron abatidos tras enfrentamientos con el Ejército en el departamento de Nariño

En la operación seis solados resultaron heridos y más de doscientos desplazados

Imagen de referencia de reclutamiento forzado. Foto: Getty Images.

Imagen de referencia de reclutamiento forzado. Foto: Getty Images. / Long Visual Press

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Un nuevo desplazamiento masivo se registra en el departamento de Nariño por cuenta de enfrentamientos en zonal rural del municipio de Los Andes Sotomayor. Al rededor de doscientas personas abandonaron sus hogares buscando refugio.

La situación se registro luego de una operación militar en contra de estructuras para fabricas alcaloides pertenecientes al frente Franco Benavides de el Estado Mayor Central de la Farc.

Según la Brigada 23 del Ejército, con base en inteligencia militar, al menos ocho guerrilleros habrían muerto, mientras que seis soldados resultaron heridos.

La unidad militar denunció, además que los subversivos utilizaron viviendas de la población civil para resguardarse, y desde ahí atacar a los uniformados, lo que se constituye en una flagrante violación al Derecho Internacional humanitario.

Los seis uniformados que resultaron lesionados se encuentran recibiendo atención médica, mientras que continúa la operación en este sector del centro occidente de Nariño .

Claudia Ortega Sarria

Claudia Ortega Sarria

Comunicadora Social y Periodista de la Universidad Mariana, Especialista en Alta Gerencia de la Universidad...

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