Familias nariñenses viven un drama por la muerte de dos jóvenes por el terremoto en Cali

Pasto-Nariño

La tragedia que enluta a muchas familias colombianas, también la sufren nariñenses que perdieron a sus seres queridos en el terremoto registrado el pasado 10 de agosto en Colombia.

Es el caso de María del Rosario Caicedo Bravo, cuyo cuerpo fue hallado y rescatado entre los escombros por unidades del grupo USAR- Pasto en el edificio Tequendama en la ciudad de Cali.

Al drama de su familia que no perdía la esperanza de que fuera hallada con vida se suma el de la joven Lenny Dinay Ruiz Fernández también oriunda de esta región, cuyo cuerpo permanece en Medicina Legal en la ciudad de Palmira, en donde debido a la magnitud de la tragedia hay demoras en la entrega de su cuerpo. Ante esto sus allegados piden apoyo para que se puede agilizar el trámite y lograr el traslado de la abogada a su ciudad natal con el fin de dar cristiana Sepultura.

Solidaridad con los damnificados

La situación que viven decenas de personas ha motivado la solidaridad en Pasto y Nariño en donde inició la recolección de ayudas. La Alcaldía de Pasto habilitó en la Plaza de Nariño un centro de acopio que estará habilitado hasta el próximo 14 de agosto.

Desde la Administración Municipal se hizo un llamado a los pastusos, empresas, instituciones y organizaciones sociales a donar alimentos no perecederos, agua potable, productos de aseo, elementos de higiene y otros artículos de primera necesidad.

La Gobernación de Nariño por su parte también realiza la recolección de ayudas a través de la campaña “Abraza Chocó” para lo cual destinó el hotel Morasurco y la sede de la institución en donde se reciben elementos como productos no perecederos, cobijas, colchonetas, insumos médicos entre otros, que serán trasladados a dicho departamento.