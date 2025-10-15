Actualidad

CRC retira la solicitud de información a medios e invita a canales a construir dialogo

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) propuso un espacio de diálogo con los canales, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, orientado a diseñar mecanismos participativos que fortalezcan el pluralismo informativo sin afectar la independencia de los medios.

Televisión. I Foto: Getty Images.

Televisión. I Foto: Getty Images. / Dennis Fischer Photography

Juan Carlos González

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), anuncio el retiro la solicitud de información remitida a los operadores del servicio de televisión abierta el pasado 8 de octubre, luego de que fuera considerada un intento de censura e intervención en todos los procesos editoriales.

Según la entidad, se busca dar inicio a un trabajo conjunto que permita construir, de manera participativa, los mecanismos adecuados para fortalecer el pluralismo e imparcialidad informativa, así como la protección de los derechos de las audiencias.

“Con este propósito, la CRC convocará a los canales de televisión a un espacio de trabajo colaborativo orientado a identificar buenas prácticas y diseñar estrategias conjuntas que promuevan la diversidad y la pluralidad informativa en el país. A este ejercicio serán invitadas entidades interesadas, entre ellas la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, para que, si así lo estiman pertinente, participen como garantes del proceso, asegurando su desarrollo en un marco de transparencia, participación y construcción colectiva”, señala la comisión.

La medida inicial pedía a los operadores entregar documentos internos como manuales editoriales y actas de los consejos de redacción, generando criticas y el rechazo de los medios de comunicación, la Defensoría del Pueblo y de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)

La Comisión de Regulación de Comunicaciones hizo una invitación a los canales de televisión a participar que garanticen la imparcialidad informativa.

