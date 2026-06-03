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03 jun 2026 Actualizado 17:31

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Bloqueo en estrecho de Ormuz desacelera crecimiento de economía mundial: OCDE advierte consecuencias

6AM W habló con la jefa de división del departamento de economía de la OCDE, quien explicó los dos posibles escenarios con el estrecho de Ormuz y su impacto en la economía global.

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En conversación con 6AM W, Aida Carldera Sánchez, jefa de división en el departamento de economía de la OCDE, planteó dos escenarios de crisis mientras permanezca el estrecho de Ormuz.

  • El más optimista: que poco a poco se vea una bajada en los precios del petróleo en 2026 y se normalice su producción. El crecimiento mundial se moderaría y la inflación aumentaría, pero no tanto.
  • El más negativo: el de una disrupción prolongada que podría tener un efecto muy grande sobre la economía global y el crecimiento se podría desacelerar cerca al 2%, lo que podría a varias economías en recesión.

Destacó que, aunque el mundo había comenzado bien el año, “la llegada del conflicto en Oriente Medio aumentó la incertidumbre y los precios, frenando el crecimiento de la economía global”.

De esta manera, mencionó que dicho conflicto hace que la OCDE revise constantemente las previsiones que tenía sobre las economías del mundo, incluida Colombia, por lo que se podrían presentar incrementos de precios durante el 2026 y el 2027.

Escuche la entrevista completa aquí:

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Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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