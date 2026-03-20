Alcalde Galán se reunió con concejales de Bogotá para hablar de la seguridad en la ciudad|Foto: Colprensa / John Paz

Este jueves, 19 de marzo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se reunió con algunos concejales para hablar de la seguridad en la capital del país, un encuentro muy similar al que tuvo el mandatario con congresistas actuales y electos el pasado lunes, 16 de marzo.

La cita fue a las 2:00 p.m. en el Palacio del Liévano. Aunque la invitación era para concejales de todos los sectores políticos del Concejo de Bogotá, se conoció que los cabildantes del Pacto Histórico se negaron a ir a asistir debido a las diferencias con la Alcaldía.

Los concejales que asistieron fueron:

Humberto Amín - Presidente del Concejo

- Presidente del Concejo Edison Julián Forero - Colombia Renaciente

- Colombia Renaciente Jesús David Araque - Nuevo Liberalismo

- Nuevo Liberalismo Juan David Quintero - En Marcha

- En Marcha Germán García Maya - Partido Liberal

- Partido Liberal Angelo Schiavennato - Partido Ecologista Colombiano

- Partido Ecologista Colombiano Andrés Barrios Bernal - Centro Democrático

Por parte del Distrito, asistieron los siguientes funcionarios:

Carlos Fernando Galán - Alcalde de Bogotá

- Alcalde de Bogotá César Restrepo – Secretario de Seguridad

– Secretario de Seguridad Gustavo Quintero - Secretario de Gobierno

- Secretario de Gobierno Miguel Silva - Secretario de General

- Secretario de General Mauricio Moncayo - Secretario Jurídico

¿Qué balance se hizo de la reunión?

El concejal Juan David Quintero aseguró que la reunión entre los concejales de Bogotá y el alcalde Carlos Fernando Galán fue positiva. En ese sentido, el cabildante indicó que desde el Concejo se apoyarán los proyectos de ley para reformar el sistema judicial.

“Apoyamos la radicación de varios proyectos de ley que reformen el sistema judicial, además le propusimos al alcalde que incluya la creación de más URI en Bogotá. Discutiendo en el Concejo la inversión para ello. Esperamos su apoyo alcalde”, aseguró Quintero.

En ese sentido, los concejales también le hicieron varios reclamos al alcalde Galán por la seguridad en la capital del país. “Tenemos 20 localidades y solo hay 6 Unidades de Reacción Inmediata (URI). En el Plan de Desarrollo incluimos la necesidad de hacer 8 adicionales, pero la respuesta por parte del equipo de trabajo del alcalde fue que no hay recursos para ello”, agregó el concejal.