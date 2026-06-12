Alerta en La Playa de Belén por incendio forestal que ha consumido varias hectáreas de cultivos

Norte de Santander

En alerta máxima se encuentran los habitantes del corregimiento La Vega de San Antonio, jurisdicción de La Playa de Belén, en Norte de Santander, por un incendio forestal de gran magnitud, que ha consumido varias hectáreas de cultivos.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los habitantes las veredas Mesa Rica, Reventón y Aguadas, son los más afectados por la conflagración que tiene en alerta máxima al municipio.

La comunidad ha advertido que los sistemas de riego y acueductos veredales se han visto afectados por las llamas.

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“La situación fue puesta en conocimiento de las autoridades departamentales y de los organismos de socorro de Ábrego y Ocaña, con el fin de fortalecer la atención y la respuesta institucional frente a esta contingencia”, indicó la administración municipal.

Son más de 25 las familias que se han visto afectadas, luego de perder sus cultivos, dejando en riesgo su sustento de los próximos meses.

De acuerdo con lo informado por la comunidad, un hombre habría sido la causante del voraz incendio forestal, que acompañado con la temporada de sequía y las altas temperaturas, en poco tiempo terminó propagándose por toda la montaña.