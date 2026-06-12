🔴 Mundial 2026 HOY: Así fue la inauguración de Canadá, show de Michael Bublé y más noticias

Este viernes 12 de junio, Toronto le dio la bienvenida al Mundial de fútbol de 2026 con una ceremonia inaugural y con el partido Canadá-Bosnia.

En el Toronto Stadium, 90 minutos antes del inicio del partido, se llevó a cabo el acto de apertura con la participación de artistas de talla mundial como Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

El evento inaugural giró en torno a la idea de un mosaico cultural canadiense, representado mediante una reinterpretación artística del trofeo de la Copa del Mundo.

La propuesta se centró en la riqueza étnica y social del país anfitrión. La ceremonia comenzó con la actuación de seis grupos indígenas que representaron a los pueblos originarios de diversas regiones del país, desde la costa atlántica hasta la pacífica y el Ártico.

Uno de los momentos más memorables fue la interpretación del himno nacional canadiense por parte de Alanis Morissette, mientras que el cantante Aleksandar Gajić se encargó de interpretar el himno de Bosnia y Herzegovina . Además, el actor y comediante canadiense Will Arnett, embajador del Mundial 2026, también participó en la ceremonia, dando la bienvenida oficial a los aficionados que se encontraban en el estadio.

De acuerdo con el calendario de la Copa Mundial de la FIFA, Canadá albergará 13 de los 104 partidos del torneo, repartidos entre Toronto y Vancouver. Este evento precedió el primer partido de la selección masculina de Canadá en un mundial en su propio territorio. El país había competido en los Mundiales de México 1986 y Catar 2022, pero nunca como anfitrión.

Canadá-Bosnia HOY

Canadá inicia su participación en el Mundial 2026 con la ilusión de aprovechar la localía y confirmar su crecimiento futbolístico bajo la dirección de Jesse Marsch. El conjunto norteamericano, uno de los países anfitriones del torneo, buscará superar la fase de grupos de un tercer torneo importante en los últimos tres años.

El conjunto norteamericano disputa su segunda Copa del Mundo consecutiva y apenas la tercera de su historia. Por su parte, Bosnia-Herzegovina participa en su segundo Mundial luego de su debut en Brasil 2014, donde quedó eliminada en la fase de grupos pese a conseguir una victoria.

Los europeos llegan tras una exigente clasificación, en la que superaron las repescas frente a Gales e Italia para asegurar su presencia en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Los mejores momentos de la inauguración de Canadá 2026