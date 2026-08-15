Capturado presunto delincuente y recuperada cadena de oro en Cartagena

La rápida reacción de la Policía Nacional permitió capturar a alias ‘Calvin’, de 24 años, señalado como presunto responsable del hurto de una cadena de oro mediante la modalidad de raponazo, en el barrio San Diego.

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El hecho fue reportado a las patrullas de vigilancia, que de inmediato activaron un Plan Candado para evitar la fuga del presunto delincuente. La estrategia permitió ubicarlo cuando intentaba escapar por la calle del Colegio, donde fue interceptado por los uniformados.

De acuerdo con el señalamiento realizado por la víctima, alias ‘Calvin’ sería quien minutos antes le habría arrebatado la cadena de oro. Durante el procedimiento, los policías lograron recuperar la joya, cuyo valor supera los 10 millones de pesos.

El elemento fue devuelto a su propietario, quien destacó la rápida reacción de los uniformados.

Alias ‘Calvin’, al parecer, sería un actor recurrente en este tipo de conductas delictivas que afectan el patrimonio de los ciudadanos.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el desarrollo de las actuaciones judiciales correspondientes.

“Los resultados contra el hurto son producto de una Policía que permanece en las calles y que responde de manera inmediata al llamado de la comunidad. Seguiremos fortaleciendo nuestras capacidades operativas para proteger el patrimonio de los cartageneros y llevar ante la justicia a quienes pretendan afectar la seguridad y la convivencia”, manifestó el coronel Carlos Esteban Blanco, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La Policía Nacional invita a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier hecho delictivo a través de la línea 123 y a suministrar información, bajo absoluta reserva, que permita continuar afectando a quienes se dedican al hurto en la ciudad.