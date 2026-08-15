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15 ago 2026 Actualizado 01:08

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Bioger se une a la solidaridad con las familias afectadas por el terremoto

Y entrega ayudas para los más pequeños

Bioger se une a la solidaridad con las familias afectadas por el sismo

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Ante la emergencia generada por el sismo registrado en Colombia el pasado 10 de agosto, Bioger se sumó a las iniciativas de ayuda humanitaria que buscan acompañar a las familias afectadas y brindar apoyo a quienes atraviesan momentos de incertidumbre y necesidad.

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Con especial atención en los niños y, particularmente, en los bebés, la empresa realizó la donación de pañales, paños húmedos y crema antipañalitis, elementos esenciales para su cuidado y bienestar durante una emergencia.

La iniciativa refleja el compromiso de Bioger con las comunidades y su convicción de que la responsabilidad social empresarial también implica estar presentes y aportar cuando más se necesita.

“En momentos de dificultad, cada aporte cuenta. Pensamos especialmente en los más pequeños, porque sabemos que su vulnerabilidad requiere de nuestra solidaridad y protección. Como empresa, queremos aportar desde nuestras posibilidades y acompañar a las familias que hoy necesitan apoyo”, expresó Bioger.

Más allá de la entrega de estos elementos, la acción representa un mensaje de solidaridad, empatía y esperanza para las familias que enfrentan las consecuencias del sismo.

Con esta iniciativa, Bioger reafirma su compromiso de impulsar acciones sociales y ambientales que contribuyan al bienestar de las comunidades y fortalezcan los vínculos con los territorios donde hace presencia, especialmente en momentos en los que la unión y la solidaridad resultan fundamentales.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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