Institución Educativa de Ballestas realizó el “English Only Day, A Travel by the Caribbean”

Para la Institución Educativa de Ballestas, es importante la formación integral de los estudiantes y facilitar aprendizajes que generen herramientas que contribuyan a un desenvolvimiento en una sociedad cada vez más cambiante y exigente.

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En virtud de eso se generan actividades como lo es el “English Only Day, A Travel by the Caribbean” la cual busca fomentar espacios en los que los estudiantes se relacionen con el idioma inglés y descubran sus diversos beneficios en la cotidianidad.

En las diferentes sedes de la IEB se vivió un aprendizaje de la cultura Caribe, resaltando bailes, gastronomía, juegos tradicionales, avances tecnológicos, tendencias de emprendimiento, además de muestras de pensamiento matemático, practicas lúdico pedagógicas, con las cuales se busca que la comunidad educativa se relacione más de cerca con el idioma Ingles, ya que todas las muestras fueron en este idioma.

Es de suma importancia resaltar que en la actividad la masiva participación de acudientes, resaltando su compromiso en la formación integral de los estudiantes, y en cada stand, se evidencio la entrega de docentes y directivos y obviamente de los estudiantes que dieron todo por hacer de la experiencia todo un éxito.

Como asistentes invitados, estuvieron personajes relacionados con el medio educativo, como docentes de la IE Marco Fidel Suárez, profesionales asesores de la alcaldía en el tema de educación, Coach deportivo conocedor de las dinámicas de aprendizaje de los estudiantes, inquietos por optimizar siempre los espacios académicos, representantes de la Junta de Acción Comunal, y se resalta la asistencia de Zharick Goez, egresada de la IEB, quien actualmente se desempeña como docente profesional en licenciatura con énfasis en bilingüismo en un reconocido centro de estudios de Cartagena.

Contar con un público que aprecie y valore este tipo de experiencias fue totalmente importante para la IEB, contar con todos los miembros de la comunidad educativa y evidenciar la transversalidad en la enseñanza del idioma inglés, fue sencillamente un viaje inolvidable, no solo por el Caribe, sino por el mágico mundo de la enseñanza.