Capturado un adulto y aprehendido un adolescente tras hurtar en una empresa de giros y apuestas

La Policía Nacional continúa fortaleciendo la ofensiva contra el hurto y el porte ilegal de armas de fuego en Cartagena, a través del Plan Bastión, estrategia que contempla dispositivos especiales de seguridad en puntos focalizados y sectores priorizados de la ciudad, con el propósito de anticiparse al delito y aumentar la capacidad de reacción de las patrullas.

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Como parte de estas acciones, uniformados lograron la captura de un sujeto de 19 años y la aprehensión de un adolescente de 17, señalados como presuntos responsables de intimidar con un arma de fuego a una empleada de una empresa de giros y apuestas.

El procedimiento se desarrolló en la avenida El Consulado, sector Los Paragüitas, del barrio Amberes, luego de que los uniformados fueran alertados sobre el hecho. La reacción inmediata permitió desplegar un “Plan Candado” y capturar a los presuntos responsables, quienes se movilizaban en una motocicleta.

Durante el procedimiento fue capturado alias ‘Óscar’, de 19 años, y aprehendido un adolescente de 17 años. En su poder fue incautado un arma de fuego industrial tipo revólver, marca Colt, calibre 32, junto con dos cartuchos del mismo calibre.

Asimismo, los uniformados recuperaron $166.000 en efectivo, dinero que habría sido hurtado a la víctima, e incautaron la motocicleta en la que se movilizaban los presuntos responsables.

Los dos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para responder por los hechos que se les atribuyen. En el caso del adolescente, se activaron los protocolos correspondientes al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Una ofensiva sostenida contra el hurto y las armas de fuego

Estos resultados hacen parte de la ofensiva que adelanta la Policía Metropolitana de Cartagena mediante el “Plan Bastión”, con presencia reforzada en puntos focalizados y lugares identificados como prioritarios para la seguridad ciudadana.

En lo corrido del año, más de 680 personas han sido capturadas por el delito de hurto, mientras que más de 510 han sido capturadas por porte ilegal de armas de fuego, resultados que reflejan la contundencia de los operativos desplegados para afectar las principales conductas que generan inseguridad en la ciudad.

Los dispositivos especiales implementados en sectores focalizados permiten fortalecer la vigilancia, mejorar los tiempos de respuesta y ejercer controles sobre personas, vehículos y motocicletas, especialmente en zonas donde se registra mayor incidencia de hechos delictivos.

“Con el “Plan Bastión” estamos llevando nuestras capacidades policiales a los puntos donde más se necesita nuestra presencia. No vamos a permitir que las armas de fuego sean utilizadas para intimidar a nuestros ciudadanos o facilitar la comisión de delitos. Los resultados que hoy presentamos demuestran que estamos reaccionando y actuando de manera contundente contra el hurto”, manifestó el coronel Carlos Esteban Blanco, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La Policía Nacional continuará fortaleciendo los dispositivos de seguridad en puntos focalizados de Cartagena e invita a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier hecho delictivo a través de la línea 123. La información suministrada por la comunidad es fundamental para anticipar el delito y llevar ante la justicia a quienes afectan la seguridad y convivencia ciudadana.