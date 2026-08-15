‘Guerra contra el odio’ para frenar la violencia en Turbaco y Colombia

Frente al preocupante incremento de la polarización política y sus trágicas consecuencias en la región, el líder cívico Julio Sierra Espinoza encabeza la iniciativa ciudadana «Guerra contra el odio». La campaña nace como un llamado urgente tras evidenciar cómo los discursos de odio y la confrontación en redes sociales han trascendido al plano físico, desencadenando hechos de violencia que han cobrado vidas en la comunidad.

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La propuesta, que ya cuenta con un amplio respaldo popular entre la población turbaquera, combina acciones digitales y presenciales para desarmar la palabra y sanar el tejido social. A través de charlas pedagógicas en barrios y espacios comunitarios, sumadas a una sólida estrategia en redes sociales, se busca sensibilizar a la ciudadanía sobre el impacto destructivo del fanatismo y la intolerancia.

Ejes estratégicos de la iniciativa:

Charlas presenciales de concientización: Encuentros directos con la comunidad para fomentar la resolución pacífica de conflictos, el respeto por la diferencia y el diálogo constructivo.

Encuentros directos con la comunidad para fomentar la resolución pacífica de conflictos, el respeto por la diferencia y el diálogo constructivo. Campaña pedagógica digital: Contenidos en redes sociales diseñados para frenar la desinformación, mitigar el acoso virtual y promover una interacción digital responsable.

Contenidos en redes sociales diseñados para frenar la desinformación, mitigar el acoso virtual y promover una interacción digital responsable. Proyección nacional: A partir del respaldo obtenido en Turbaco, la iniciativa proyecta extender su mensaje a todo el territorio colombiano para hacer de la tolerancia una causa nacional.

«Guerra contra el odio» invita a líderes sociales, medios de comunicación y a la ciudadanía en general a sumarse activamente para transformar la confrontación en espacios de coexistencia pacífica.