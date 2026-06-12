Madre e hija de Sogamoso mueren en choque de embarcaciones en San Andrés

Dos mujeres oriundas de Sogamoso, Boyacá, murieron tras un accidente marítimo registrado en el canal navegable de San Andrés. Las víctimas fueron identificadas como Gabrielina Rincón, de 74 años, y su hija Sonia Yaneth Aponte Rincón, de 53, quienes participaban en un recorrido turístico cuando la embarcación en la que viajaban fue impactada por una lancha rápida.

Según informó la Dirección General Marítima (DIMAR), el siniestro involucró al pontón turístico Gold Fish, que transportaba 14 personas, y a la embarcación Mi Bonita 2. Además de las dos víctimas fatales, dos pasajeros resultaron lesionados y fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica especializada.

Tras recibir el reporte de emergencia a través del canal marítimo de socorro, la Autoridad Marítima activó los protocolos de respuesta y coordinó las labores de atención junto con la Armada Nacional y la Estación de Guardacostas de San Andrés. Las autoridades desplegaron unidades de reacción rápida para apoyar las labores de rescate y atención de los afectados.

DIMAR expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y anunció el inicio de una investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la colisión. El hecho ha causado conmoción en Boyacá, especialmente en Sogamoso, donde residían las dos mujeres fallecidas y donde sus familiares adelantan los trámites para el traslado de los cuerpos.