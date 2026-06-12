Villa de Leyva se prepara para el XVI Festival Internacional de Jazz

Se realizará la decimosexta edición del Festival Internacional de Jazz de Villa de Leyva, bajo el concepto “Volver al origen”. Este año ofrecen una tregua al ruido cotidiano, invitando a músicos y audiencias a poner la conciencia en la esencia, el arraigo y la conexión con el territorio. Del 24 al 29 de junio, Villa de Leyva se transformará en el epicentro del jazz, fusionando sonidos con Big Bands, invitados nacionales e internacionales y una experiencia que conecta la música con el territorio y los sentidos.

Esta innovadora propuesta descentraliza la música de la Plaza Mayor para fundirse con la arquitectura colonial de Villa de Leyva, tejiendo un circuito sensorial que dialoga con el concepto de “Volver al Origen”, convertirá a hoteles, bares y restaurantes locales en Anfitriones del Territorio.

Arián Cuervo, quien hace parte de la producción del Festival de Jazz comentó a Caracol Radio “en esta oportunidad contamos con una franja académica muy interesante, además vamos a entregar unas becas de estudio. Se contará también con la participación de músicos de Colombia y a nivel internacional como México y Chile, por eso quiero hacerles una gran invitación para que se peguen el viaje para ese puente festivo y no escuchar el Jazz tradicional, sino ese jazz que permite fusiones para crear nuevas sonoridades”, señaló.

La programación musical se destaca por su diversidad. Las agrupaciones de gran formato estarán presentes a través de una selección de Big Bands, contando con la participación de La Pintana (Chile), la Big Band de la Universidad Sergio Arboleda, La Big Band del Teatro Colsubsidio - EMMAT y la Big Band EFAT de Tocancipá.

El concierto de inauguración tendrá lugar el viernes 26 de junio en el Claustro de San Francisco. Esta noche de apertura estará a cargo de Electrik Combo de Tunja y el quinteto del guitarrista chileno Felipe Duhart. Al cartel del Festival se suman destacadas figuras internacionales y nacionales, como la cantante Irene Albarrán (México), el ensamble Melei, Frailejón, Daliah y Byron Sánchez (BS4TO), en representación de nuestro país.

VillaJazz Fest 2026 iniciará sus actividades los días 24 y 25 de junio con un Bootcamp organizado en alianza con la EMMAT. Este espacio de alta formación otorgará becas de estudio y abordará tres ejes fundamentales: interpretación, producción e industria de la música.

La agenda académica y comunitaria del Festival se complementará con un encuentro de directores de ensambles de Jazz, talleres de canto, franjas didácticas para niños, y conversatorios diseñados para compartir experiencias en gestión cultural y dinámicas actuales del sector musical. Al caer la noche, llegarán las Jam Sessions.

La Corporación VillaJazz extiende la invitación melómanos, turistas, músicos y púbico en general a vivir esta experiencia del 24 al 29 de junio en Villa de Leyva.

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