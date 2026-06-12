Demandan ante el CNE la candidatura de Sandra Estupiñán y piden anular su inscripción a la Alcaldía

Una demanda de impugnación de inscripción fue presentada ante el Consejo Nacional Electoral contra la candidatura de Sandra Milena Estupiñán Orjuela a la Alcaldía de Tunja para las elecciones atípicas del próximo 26 de julio. El abogado Marco Antonio Palma Luna solicitó la suspensión provisional y posterior nulidad de la inscripción, al considerar que la exconcejal podría estar incursa en causales de inhabilidad relacionadas con el ejercicio de funciones públicas durante su paso por la Presidencia del Concejo Municipal de Tunja.

En la demanda, el jurista sostiene que Estupiñán ejerció autoridad administrativa y funciones de ordenación del gasto mientras se desempeñó como presidenta del Concejo Municipal durante 2025, situación que, según su interpretación, encajaría dentro de las restricciones previstas en el artículo 95 de la Ley 136 de 1994 para aspirar a una alcaldía.

El documento también argumenta que existe una posible coincidencia entre el período constitucional para el cual fue elegida concejal (2024-2027) y la aspiración a ocupar la Alcaldía de Tunja dentro del mismo período institucional, pese a la renuncia presentada el pasado 10 de junio de 2026. Ahora será el Consejo Nacional Electoral el encargado de estudiar los argumentos y las pruebas allegadas para determinar si existe mérito jurídico para mantener o revocar la inscripción de la candidata.

Mientras se produce una decisión de fondo, Sandra Estupiñán continúa inscrita oficialmente en la contienda electoral.

El caso adquiere relevancia política debido a que la exconcejal es una de las aspirantes a suceder al alcalde elegido en las elecciones atípicas convocadas para completar el actual período constitucional en la capital boyacense.