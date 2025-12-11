Eileen Higgins, nueva alcaldesa de Miami, se aleja de política antiinmigrante: “No colaboraré con ICE”

Miami hizo historia al elegir a Eileen Higgins, de 61 años, como su nueva alcaldesa, convirtiéndola no solo en la primera mujer en ocupar el cargo sino también en la primera no hispana desde los años noventa.

La alcaldesa electa Higgins pasó por los micrófonos de La W tras su triunfo y expuso algunas de sus posturas que pudieron llevarla a la Alcaldía.

“Agradezco muchísimo a la gente de nuestra ciudad, porque ellos me han elegido para servirles como alcaldesa. Tenemos mucho que hacer, una ciudad con una reputación un poco mala de corrupción, demandas, la gente ahora necesita un gobierno que trabaje para ellos”, dijo.

¿Podría tener problemas con el Gobierno federal al ser opositora de las políticas migratorias?

Eileen Higgins no era la candidata del gobernador de Florida, Ron DeSantis, ni del presidente Trump, lo que podría dar un indicio de que los ciudadanos estarían en contra de políticas como la migratoria.

“La gente necesita una ciudad que funcione de una manera más eficaz. Vivimos en una ciudad en la que la mayoría de las personas vienen de otros lugares, de otros países, y viven aquí en paz, con trabajo y familias. Gracias a la política de anti-inmigrantes tenemos residentes que viven con temor, creo que ellos decidieron cambiar su voto para apoyarme porque yo nunca en mi vida voy a tratar de esa forma despectiva a nuestros residentes”, dijo.

Higgins aseguró en La W que le dejará el manejo del ICE al Gobierno federal, pues no está de acuerdo con colaborar con las acciones que están emprendiendo.

“Los vecinos tienen confianza en la Policía. Si la policía colabora con los operativos de ICE, va a poner en riesgo la confianza, no apoyaré eso (…) El Gobierno federal y el nacional han empezado con su destrucción de nuestra comunidad, eliminan permisos de residencia temporal generando desempleo, temor en miles de familias, si ellos no cambian dirección vamos a tener problemas con la economía. Necesitamos establecer una ruta legal y rápida para otorgar la ciudadanía, ellos quieren vivir aquí, ellos contribuyen a nuestra economía y a nuestra cultura”, concluyó.

Escuche la entrevista completa en La W:

