Ricky Martin relanza “Estranho” en portugués junto a Luan Santana

Ricky Martin sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de “Estranho”, una versión en portugués de su éxito internacional de 1995 “Te Extraño, Te Olvido, Te Amo”.

La canción, que marcó una época en su carrera, regresa ahora con una producción renovada que incorpora elementos del sertanejo, el género brasileño que fusiona influencias del country y el pop.

El tema cuenta con la colaboración de la superestrella brasileña Luan Santana, quien aporta su estilo característico y conecta con el público local en un proyecto que celebra la diversidad cultural y musical de América Latina.

La unión de ambos artistas refuerza el impacto transnacional de la música latina, llevando un clásico a nuevas audiencias y adaptándolo a los sonidos contemporáneos de Brasil.

El lanzamiento de “Estranho” representa un nuevo capítulo en la carrera de Ricky Martin, quien ha sabido reinventarse constantemente a lo largo de más de tres décadas.

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Con millones de discos vendidos, múltiples premios Grammy y Latin Grammy, y una trayectoria marcada por éxitos globales como “Livin” , “la Vida Loca” y “La Mordidita”, Ricky continúa demostrando su capacidad de innovar y mantenerse vigente en la industria musical.

La elección de relanzar uno de sus temas más emblemáticos en portugués no solo responde a su conexión con Brasil, sino también a su interés por explorar nuevas fusiones sonoras.

El sertanejo, uno de los géneros más populares en el país, aporta frescura y autenticidad a la canción, convirtiéndola en una propuesta que mezcla nostalgia con modernidad.

El anuncio fue recibido con entusiasmo en redes sociales, donde Ricky Martin compartió fragmentos de la grabación y mensajes de agradecimiento a Luan Santana y al equipo de producción.

Los fans celebraron la iniciativa como un homenaje a su legado y como una oportunidad de escuchar un clásico desde una perspectiva diferente.

Con “Estranho”, Ricky Martin reafirma su lugar como pionero de la música latina global, capaz de tender puentes entre culturas y reinventar su repertorio para seguir emocionando a distintas generaciones.