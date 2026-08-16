Fiscalía activa atención especial en seis regiones tras sismo

Fiscalía en regiones afectadas por el terremoto

La Fiscalía General de la Nación activó un esquema especial de atención en las regiones afectadas por el sismo.

La medida contempla URI y CAF centralizados en Chocó, Valle del Cauca, Quindío, Caldas y Risaralda, además de Cali, que funcionarán las 24 horas, los siete días de la semana, hasta el 11 de septiembre. En estos puntos se atenderán capturas en flagrancia y por orden judicial, actos urgentes, noticias criminales, solicitudes de audiencias preliminares, denuncias y demás requerimientos ciudadanos.

Como parte del esquema, otras Direcciones Seccionales brindarán apoyo temporal y remoto con fiscales, personal y recursos tecnológicos. Chocó recibirá apoyo de Arauca; Cali y Valle del Cauca, de Santander y Norte de Santander; Quindío, de Meta y Guaviare; Caldas, de Bolívar, Caquetá y San Andrés; y Risaralda, de Atlántico y Cesar.

Estos serán los puntos centralizados en cada una de las regiones:

Chocó: Edificio de la Fiscalía, sede central, ubicado en la calle 21 No. 3-11, Quibdó. dirsec.choco@fiscalia.gov.co

Cali: Búnker de la Fiscalía, ubicado en la carrera 10 con calle 12, Cali. dirsec.cali@fiscalia.gov.co

Valle del Cauca: Sede principal de la Fiscalía, ubicada en la carrera 9 Bis No. 17-71, Buga. dirsec.vallecauca@fiscalia.gov.co

Quindío: Sede Sesenta Casas, ubicada en la carrera 23, entre calles 3 y 4, barrio Sesenta Casas, Armenia. fis18locarmenia@fiscalia.gov.co fis13locarmenia@fiscalia.gov.co

Caldas: Sede People Contact, antiguo terminal de transportes, ubicada en la calle 19, avenida Bernardo Arango No. 16-04, barrio Las Américas, Manizales. dirsec.caldas@fiscalia.gov.co

Risaralda: Instalaciones del Comando de la Policía Metropolitana, ubicadas en la avenida Las Américas No. 46-02, Pereira. fraibel.zuluaga@fiscalia.gov.co