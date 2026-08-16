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16 ago 2026 Actualizado 15:24

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Fiscalía activa atención especial en seis regiones tras sismo

La medida contempla URI y CAF centralizados

Fiscalía en regiones afectadas por el terremoto

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La Fiscalía General de la Nación activó un esquema especial de atención en las regiones afectadas por el sismo.

La medida contempla URI y CAF centralizados en Chocó, Valle del Cauca, Quindío, Caldas y Risaralda, además de Cali, que funcionarán las 24 horas, los siete días de la semana, hasta el 11 de septiembre. En estos puntos se atenderán capturas en flagrancia y por orden judicial, actos urgentes, noticias criminales, solicitudes de audiencias preliminares, denuncias y demás requerimientos ciudadanos.

Como parte del esquema, otras Direcciones Seccionales brindarán apoyo temporal y remoto con fiscales, personal y recursos tecnológicos. Chocó recibirá apoyo de Arauca; Cali y Valle del Cauca, de Santander y Norte de Santander; Quindío, de Meta y Guaviare; Caldas, de Bolívar, Caquetá y San Andrés; y Risaralda, de Atlántico y Cesar.

Estos serán los puntos centralizados en cada una de las regiones:

Chocó: Edificio de la Fiscalía, sede central, ubicado en la calle 21 No. 3-11, Quibdó. dirsec.choco@fiscalia.gov.co

Cali: Búnker de la Fiscalía, ubicado en la carrera 10 con calle 12, Cali. dirsec.cali@fiscalia.gov.co

Valle del Cauca: Sede principal de la Fiscalía, ubicada en la carrera 9 Bis No. 17-71, Buga. dirsec.vallecauca@fiscalia.gov.co

Quindío: Sede Sesenta Casas, ubicada en la carrera 23, entre calles 3 y 4, barrio Sesenta Casas, Armenia. fis18locarmenia@fiscalia.gov.co fis13locarmenia@fiscalia.gov.co

Caldas: Sede People Contact, antiguo terminal de transportes, ubicada en la calle 19, avenida Bernardo Arango No. 16-04, barrio Las Américas, Manizales. dirsec.caldas@fiscalia.gov.co

Risaralda: Instalaciones del Comando de la Policía Metropolitana, ubicadas en la avenida Las Américas No. 46-02, Pereira. fraibel.zuluaga@fiscalia.gov.co

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