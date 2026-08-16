¿Cuándo es la Semana Santa 2027? Calendario con festivos oficiales en Colombia y días santos

Colombia es uno de los países con más días festivos del mundo y buena parte de ellos tiene un origen religioso. Por eso, cuando llega Semana Santa, el calendario laboral y el calendario religioso vuelven a encontrarse: mientras millones de colombianos aprovechan para viajar o descansar, otros aprovechan esta oportunidad para participar en procesiones, eucaristías y diferentes tradiciones.

La Semana Santa es una de las celebraciones más importantes para los cristianos y conmemora los últimos días de la vida de Jesucristo: desde su entrada en Jerusalén, pasando por su pasión y muerte, hasta su resurrección.

En Colombia, esta fecha tiene un significado especial. Aunque para muchas personas representa una época de descanso, viajes y reuniones familiares, también es un periodo marcado por las tradiciones religiosas, las procesiones y las celebraciones en iglesias de todo el país.

Lea también: ¿Qué significan los 8 días de la Semana Santa? Jesús, última cena, crucifixión y triduo pascual

¿Qué se celebra en Semana Santa?

La celebración comienza con el Domingo de Ramos, que recuerda la entrada de Jesús en Jerusalén, y termina con el Domingo de Resurrección, considerado el momento central de la Semana Santa.

Durante estos días se recuerdan distintos momentos de la historia de Jesús:

Domingo de Ramos: se conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén.

se conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén. Jueves Santo: recuerda la Última Cena y el inicio del Triduo Pascual.

recuerda la Última Cena y el inicio del Triduo Pascual. Viernes Santo: se conmemora la pasión y muerte de Jesús en la cruz.

se conmemora la pasión y muerte de Jesús en la cruz. Sábado Santo: es un día de recogimiento y espera antes de la celebración de la Pascua.

es un día de recogimiento y espera antes de la celebración de la Pascua. Domingo de Resurrección: celebra la resurrección de Jesucristo.

¿Cuándo es Semana Santa 2027 en Colombia?

La Semana Santa comenzará con el Domingo de Ramos, el 21 de marzo, y terminará con el Domingo de Resurrección, el 28 de marzo. Entre esas fechas se desarrollan los principales días de la tradición cristiana: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado Santo.

21 de marzo, domingo: Domingo de Ramos. No es festivo.

Domingo de Ramos. No es festivo. 22 de marzo, lunes: Lunes Santo. No es festivo.

Lunes Santo. No es festivo. 23 de marzo, martes: Martes Santo. No es festivo.

Martes Santo. No es festivo. 24 de marzo, miércoles: Miércoles Santo. No es festivo.

Miércoles Santo. No es festivo. 25 de marzo, jueves : Jueves Santo. Sí es festivo.

: Jueves Santo. 26 de marzo, viernes : Viernes Santo. Sí es festivo.

: Viernes Santo. 27 de marzo, sábado: Sábado Santo. No es festivo.

Sábado Santo. No es festivo. 28 de marzo, domingo: Domingo de Resurrección. No es festivo

¿Qué es la Ley Emiliani y cómo funciona?

Cuando se habla de los numerosos festivos colombianos aparece un nombre que muchos han escuchado: la Ley Emiliani. Se trata de la Ley 51 de 1983, una norma que estableció el traslado al lunes de varios días festivos que originalmente tienen una fecha fija o una celebración móvil.

La ley garantiza el descanso remunerado para trabajadores del sector público y privado en diferentes festividades civiles y religiosas. Entre ellas están Jueves y Viernes Santo.

La particularidad es que Jueves Santo y Viernes Santo no se trasladan al lunes, porque la propia Ley 51 los contempla como días de descanso remunerado en las fechas en que corresponda la celebración. En cambio, otras festividades incluidas en la norma sí pasan al lunes siguiente cuando no caen en lunes